Aras Kargo, başantrenör Suphi Doğancı ile devam kararı aldı

02.06.2026 12:16  Güncelleme: 12:29
Sultanlar Ligi ekibi Aras Kargo, başantrenör Suphi Doğancı ile yeni sezonda da çalışma kararı aldı. İzmir temsilcisi, sezonu 6. sırada tamamlayarak Balkan Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Aras Kargo, 2023-2024 sezonundan bu yana başantrenörlük görevinde bulunan Suphi Doğancı ile yeni sezonda da devam edeceklerini duyurdu.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Normal sezonu 7. sırada tamamlayarak play-off bileti alan İzmir temsilcisi, ilk turda Nilüfer Belediyespor'u eleyip 5-6 etabına yükseldi. Bu turda Galatasaray ile karşı karşıya gelen kırmızı-beyazlı ekip, rakibine mağlup olarak sezonu 6. sırada tamamladı.

Elde ettiği bu dereceyle önümüzdeki sezon Balkan Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanan Aras Kargo, kupayı kazanması halinde CEV Challenge Kupası'na katılma fırsatı elde edecek.

Yoğun geçen sezonun ardından teknik kadro planlamasını da yapan İzmir temsilcisi, başantrenör Suphi Doğancı ile yola devam etme kararı aldı.

Kulüpten resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Suphi Doğancı ile hikayemiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Aras Kargo'da İdari Manejer Lahira Uzunovic ile yollar ayrılırken, göreve Yekta Esat Doğan getirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

