Aras Kargo'da Ceren Karagöl ile Yollar Ayrıldı

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, orta oyuncu Ceren Karagöl'ün takımdan ayrıldığını açıkladı.

Aras Kargo'dan yapılan açıklamada, "Teşekkürler, Ceren Karagöl. Ceren Karagöl ile yollarımız ayrılmıştır. Ceren'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.