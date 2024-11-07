Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, orta oyuncu Ceren Karagöl'ün takımdan ayrıldığını açıkladı.
Aras Kargo'dan yapılan açıklamada, "Teşekkürler, Ceren Karagöl. Ceren Karagöl ile yollarımız ayrılmıştır. Ceren'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Aras Kargo'da Ceren Karagöl ile Yollar Ayrıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?