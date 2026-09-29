Aras Kargo, Göztepe'nin İlbank'ı 3-0 yendiği grupta çeyrek finale yükseldi

Aras Kargo, Göztepe'nin İlbank'ı 3-0 yendiği grupta çeyrek finale yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubunda Göztepe, İlbank'ı 25-18, 27-25 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla 1. Grup'ta 4 puanla zirvede bulunan Aras Kargo, çeyrek finale yükseldi.
Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ebru Kaya, Dicle Özdaş
Göztepe: Nur Sevil Gökbudak, Vaganova, Zeynep Sude Demirel, Liabiodkina, Ezgi Bektaş, Prasalova (Tuna Aybüke Özel, Burçin Eflin Toraman, Duru Zeren)
İlbank: Smarzek, İdil Naz Başcan Kanbur, Strunjak, Çağla Akın Çiçekoğlu, Lozo, Begüm Hepkaptan (Sinem Arıncı, Edvards, Damla Dündar, Beren Yeşilırmak, Ece Morova Hezer)
Setler: 25-18, 27-25, 25-23
Süre: 104 dakika (24, 43, 37)
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçında Göztepe, İlbank'ı 3-0 yendi.
Bu sonuçla 1 Grup'ta 4 puanla zirvede yer alan Aras Kargo, çeyrek finale yükseldi.
Kaynak: AA
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