Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Öznur Tosun
Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Merve Atlıer, Mitchem, Bianka, Klimets, Ceren Karagöl (Berre İnce, Simay Kurt, Elif Kapar, Selen Köse, Mirtskhulava, Ecesu Söner)
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Elina, Ergül Avcı, Micaya, Sangiacomo, Ndiaye, Hande Korkut ( Derya Çayırgan, Dilara Yeşil, Ndiaye, Lila Şengün, Ghandi, Burcu Yönder, Rodriguez)
Setler: 21-25, 25-16, 25-22, 25-21
Süre: 121 dakika (26, 26, 30, 39)
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Aras Kargo, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Aras Kargo, Keçiören'i 3-1 ile Geçti - Son Dakika
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