Aras Kargo, KFC Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde play-offta mücadele etme hakkı kazandı

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KFC Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Aras Kargo, kurulduğu ilk sezonunda play-offta mücadele etme hakkı kazandı.

Aras Kargo Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, ligde 20 maçlık normal sezonu 14 galibiyetle tamamlayan Aras Kargo, 8-10 Mart tarihlerinde Vodafone Sultanlar Ligi'ne yükselmek için mücadele edecek.

Kulüp başkanı Utku Ayyarkın, güzel bir sezon geçirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bizim için ayrı bir yeri olan bu başarının devamının geleceğine inanıyor, play-off maçlarında bizimle birlikte mücadele edecek tüm takımlara başarılar diliyorum. Aras Kargo olarak, uzun süredir Türk sporuna farklı branşlarda destek oluyoruz. Türkiye'de voleybol altyapısının güçlenmesi için verdiğimiz destekleri, Türkiye Voleybol Federasyonuna (TVF) sponsorluğumuzun ardından Aras Kargo Spor Kulübünü kurarak yeni bir seviyeye çıkardık. İlk sezonumuzda önemli rakiplerimizi geçerek, büyük bir başarıya imza attık."