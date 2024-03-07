Aras Kargo, KFC Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde play-offta mücadele etme hakkı kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aras Kargo, KFC Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde play-offta mücadele etme hakkı kazandı

Aras Kargo, KFC Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele ettiği ilk sezonunda play-offta mücadele etme hakkı kazandı. 20 maçlık normal sezonu 14 galibiyetle tamamlayan Aras Kargo, Vodafone Sultanlar Ligi'ne yükselmek için 8-10 Mart tarihlerinde mücadele edecek.

07.03.2024 18:05  Güncelleme: 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KFC Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Aras Kargo, kurulduğu ilk sezonunda play-offta mücadele etme hakkı kazandı.

Aras Kargo Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, ligde 20 maçlık normal sezonu 14 galibiyetle tamamlayan Aras Kargo, 8-10 Mart tarihlerinde Vodafone Sultanlar Ligi'ne yükselmek için mücadele edecek.

Kulüp başkanı Utku Ayyarkın, güzel bir sezon geçirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bizim için ayrı bir yeri olan bu başarının devamının geleceğine inanıyor, play-off maçlarında bizimle birlikte mücadele edecek tüm takımlara başarılar diliyorum. Aras Kargo olarak, uzun süredir Türk sporuna farklı branşlarda destek oluyoruz. Türkiye'de voleybol altyapısının güçlenmesi için verdiğimiz destekleri, Türkiye Voleybol Federasyonuna (TVF) sponsorluğumuzun ardından Aras Kargo Spor Kulübünü kurarak yeni bir seviyeye çıkardık. İlk sezonumuzda önemli rakiplerimizi geçerek, büyük bir başarıya imza attık."

Kaynak: AA

Vodafone, Voleybol, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Aras Kargo, KFC Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde play-offta mücadele etme hakkı kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Türk Milli Okçuları 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na 2 kota elde etti
    19:12 Türk Milli Okçuları 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na 2 kota elde etti

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen 8. Fazza Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda Türk milli okçuları 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Bu başarıyla birlikte milli takım, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na 2 kota elde etti. Turnuvanın son gününde yapılan madalya atışlarında Yiğit Caner Aydın ve Öznur Cüre Girdi altın madalya kazandı. Ayrıca Makaralı Yay Açık Karışık Milli Takımı altın, Klasik Yay Açık Karışık Milli Takımı ise bronz madalya elde etti. Daha önceki günlerde ise Yiğit Caner Aydın ve Nil Mısır, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota almıştı.

  • İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar Futsal Yarı Finalistleri Belli Oldu
    19:07 İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar Futsal Yarı Finalistleri Belli Oldu

    Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar futsalda yarı finale yükselen ülkeler belirlendi. Büyük Britanya, Almanya, İspanya ve Brezilya yarı finale çıkmaya hak kazandı. Türkiye ise klasman maçında Japonya ile karşılaşacak.

  • Gaziantep FK, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını sürdürdü
    18:54 Gaziantep FK, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını sürdürdü

    Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenör Mustafa Aksoy yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü. Isınma, 5'e 2 çalışmaları ve çift kale maçla tamamlandı. Gaziantep FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

  • Bursaspor, Serik Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı
    18:23 Bursaspor, Serik Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı

    Bursaspor, Adıyaman FK galibiyeti sonrası ara vermeden pazar günü oynanacak olan Serik Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklar sürdürüldü.

  • Bedensel Engelli Sporcu Halit Durak, Türkiye Şampiyonası'nda Birinci Oldu
    18:21 Bedensel Engelli Sporcu Halit Durak, Türkiye Şampiyonası'nda Birinci Oldu

    Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü bünyesinde spor yapan bedensel engelli sporcu Halit Durak, Vücut Geliştirme Fitness Masterler Türkiye Şampiyonası'nda tekerlekli sandalye kategorisinde birinci oldu. Durak, aynı zamanda Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

  • Hatayspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
    18:19 Hatayspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

    Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanda oyuncular ısınma hareketleri, 5'e 2 top çalışması, taktik çalışması ve çift kale maç yaptılar. Hatayspor, pazar günü saat 13.30'da deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

  • Gaziantep Futbol Kulübü, Selçuk İnan ile anlaşmaya vardı
    18:16 Gaziantep Futbol Kulübü, Selçuk İnan ile anlaşmaya vardı

    Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktörlük için Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Selçuk İnan, Kasımpaşa'da teknik direktörlük deneyimi yaşadıktan sonra Gaziantep ekibinin yeni teknik direktörü oldu.

  • Gaziantep FK, Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına vardı
    18:07 Gaziantep FK, Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına vardı

    Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına vardı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Selçuk İnan ve ekibinin son görüşmeleri tamamlamak üzere şehre davet edildiği belirtildi.

  • Tepebaşı ve Odunpazarı Belediye Başkanları Eskişehirspor Kulübünü Ziyaret Etti
    17:55 Tepebaşı ve Odunpazarı Belediye Başkanları Eskişehirspor Kulübünü Ziyaret Etti

    Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehirspor Kulübünü ziyaret ederek gelecek dönemde yerel yönetimlerle birlikte neler yapılabileceği üzerine görüş alışverişinde bulundu.

  • Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Misafir Taraftarlar Alınmayacak
    17:55 Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Misafir Taraftarlar Alınmayacak

    Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında konuk takımın taraftarları stadyuma alınmayacak. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun toplantısında maçın riskli kategoride değerlendirilmesi üzerine, misafir takım taraftarının alınmaması kararı alındı. Karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.


17:49 Acılı anneden Eylem Tok’a çağrı: O çocuğu oradan oraya çanta gibi atmasın Acılı anneden Eylem Tok'a çağrı: O çocuğu oradan oraya çanta gibi atmasın
17:38 Ümit Özdağ “Bize gel“ dedi, Burcu Köksal’dan yanıt gecikmedi Ümit Özdağ "Bize gel" dedi, Burcu Köksal'dan yanıt gecikmedi
17:32 Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak
15:47 İmamoğlu’nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal’a bir tepki de Özgür Özel’den İmamoğlu'nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal'a bir tepki de Özgür Özel'den
15:23 Akşener’in esnaf ziyaretinde arbede Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı
16:20 Hindistan’da Leopar tehlikesinden çocuk soğukkanlılığıyla kurtuldu Hindistan'da Leopar tehlikesinden çocuk soğukkanlılığıyla kurtuldu
16:16 CHP, “DEM Parti’ye kapıları kapatacağım“ diyen Burcu Köksal’ın sözleri sonrası bildiri yayınladı CHP, "DEM Parti'ye kapıları kapatacağım" diyen Burcu Köksal'ın sözleri sonrası bildiri yayınladı
15:50 DEM Partili Bakırhan’dan CHP’li Köksal’ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek DEM Partili Bakırhan'dan CHP'li Köksal'ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek?
15:12 Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak
15:11 RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı
15:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı
14:52 Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’ya çarpan Porsche’nin son hali ortaya çıktı Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali ortaya çıktı
14:36 AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 19:23:25. #1.11#
SON DAKİKA: Aras Kargo, KFC Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde play-offta mücadele etme hakkı kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement