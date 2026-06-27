Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, 24 yaşındaki pasör Lila Şengün'ü kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "İzmir'e hoş geldin Lila Şengün. 2002 doğumlu başarılı pasör Şengün, yeni sezonda takımımızda mücadele edecek. Yeni evine hoş geldin Lila." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Aras Kargo Lila Şengün'ü Transfer Etti - Son Dakika
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