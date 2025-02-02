Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışoğlu,
Aras Kargo: Merve Atlıer, Misra Gizem Aşçı, Selin Hazal Uygur, Kliments, Perez, Anna Karina, (Simay Kurt, Selen Köse, Elif Kapar, Sude Taşbaş,)
VakıfBank: Tara, Ema, Begüm Hepkaptan, Ezki Akyaldız, Arzum Tezcan, Mitchem, (Deniz Emrelli, Melis Buse Cılkız, İrem Çor, Meryem Boz, Berre İnce, Michelle)
Setler: 23-25, 25-20, 25-21- 25-17
Süre: 122 Dakika (31, 29, 34, 28 )
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Aras Kargo, evinde Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Aras Kargo, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 Yendi - Son Dakika
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