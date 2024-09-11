Aras Kargo Spor Kulübü, Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıktı - Son Dakika
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Spor

Aras Kargo Spor Kulübü, Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıktı

Aras Kargo Spor Kulübü, Vodafone Sultanlar Ligi\'ne çıktı

Aras Kargo Spor Kulübü, 1 yıl içerisinde Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkarak İzmir'e voleybol heyecanını taşımaya hazırlanıyor.

11.09.2024 14:03  Güncelleme: 14:06
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Aras Kargo Spor Kulübü (ASK) Kadın Voleybol Takımı önemli bir başarıya imza atarak 1 yıl içerisinde Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıktı ve 2024-2025 sezonunda İzmir'e voleybolun heyecanını taşımaya hazır.

Aras Kargo, uzun yıllardır spora verdiği desteği daha da ileri taşıyarak geçen yıl Aras Kargo Spor Kulübü'nü kurmuştu. İlk sezonunda TVF Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, 1 yıl içerisinde Vodafone Sultanlar Ligi'ne yükseldi.

Kulübün yeni sezon açılış lansmanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Avusturya Postanesi İnsan Kaynakları Yönetimi Başkan Vekili Franz Nigl, Aras Kargo CEO'su Carsten Wallmann, Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Aras Kargo Spor Kulübü Başkanı Utku Ayyarkın, Aras Kargo CFO'su Barbara Hagen, Aras Kargo Spor Kulübü Baş Antrenörü Suphi Doğancı, teknik ekip ve takım oyuncularının yanı sıra spor ve basın dünyasından önemli isimlerin katılımlarıyla İzmir'de düzenlenen görkemli bir gecede gerçekleşti.

Kulüp başkanı Utku Ayyarkın konuşmasına geçtiğimiz yıl vefat eden TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu'yu anarak başladı. Ayyarkın, "Spor kulübü olarak, TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu adına Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 kız, 7 erkek sporcu öğrencinin eğitim hayatları boyunca spor ihtiyaçlarını karşılayacağımıza huzurunuzda söz veriyoruz." diye ekledi.

"Hedefimiz sporcularımızın Milli Takım forması giymesini sağlamak"

Sporun birleştirici gücüne inanan kargo şirketi, farklı branşlarda hem federasyonlar hem de kulüpler düzeyinde uzun yıllardır Türk sporuna destek veriyor. Şirket olarak 2004 yılından beri Türk sporunu, her sahada her renkte desteklediklerini belirten Ayyarkın, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz sadece bir rengi değil, bu heyecanı, bu coşkuyu çok seviyoruz. Sporun ve sporcunun hep yanındayız; çünkü sporun birleştirici, ilham verici ve hayatı renklendiren rolü bizim için çok kıymetli. İzmir'de, Aras Kargo Spor Kulübü'nün birinci yılını sezon açılışıyla birlikte kutlamak için bir aradayız. Kulübü İzmir'de kurmaya, bu güzel kentin köklü spor kültürü ve voleybola olan tutkusu nedeniyle karar vermiştik. Türkiye genelinde voleybolun gelişimine katkıda bulunmak ve spora olan ilgiyi daha da artırmak amacıyla yola çıktık. Kadın voleybol takımımız bir yıl içerisinde Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkarak bizi gururlandırdı. İzmir'in 13 yıllık lig hasretine son vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Hedefimiz ülkemizi dünyada temsil edecek, Milli Takım'lar seviyesinde 'zeki, çevik ve ahlaklı' sporcular yetiştirmek, maçlara gelmek için heyecan ve mutluluk duyan, rakibe saygılı, takımına sadık taraftarlara sahip olmak, sporcusu, teknik ekibi ve taraftarıyla örnek spor kulübü olmaktı ve aynı hedefe kararlılıkla yürüyoruz. Sadece sportif başarı değil, aynı zamanda gençlerimizi geleceğe hazırlamak için hayaller kuruyoruz. Bugün İzmir'in çok değerli kulüpleri de aramızdalar. Kulüplerini temsilen her birine teşekkür ediyoruz.

Aras Kargo Spor Kulübümüzü, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bir kadın voleybol takımı ile kurmuş olmaktan onur duyuyoruz, kadınlarımızın her alanda olduğu gibi sporda da ülkemizi gururlandırması bize kıvanç veriyor." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aras Kargo Spor Kulübü, Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıktı - Son Dakika

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