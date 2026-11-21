Arca Çorum FK, 23 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçına hazırlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı İstanbul Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü. Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular son bölümde 5'e 2 rondo yaptı.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı İstanbul Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, esneme ve ısınma çalışmalarıyla başladı.
Futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise 5'e 2 rondo çalışması yaptı.
Kırmızı-siyahlılar, İstanbul Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Kaynak: AA
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