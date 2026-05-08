Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de 11 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı play-off ikinci tur ilk maçının hazırlıklarına başladı.
Play-off birinci turunda dün Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek ikinci tura yükselen kırmızı-siyahlı ekip, ara vermeden teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde kulüp tesislerinde toplandı.
Isınmanın ardından aerobik koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alan oyunlarıyla sona erdi.
Çorum temsilcisi, Bodrum FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Arca Çorum FK, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?