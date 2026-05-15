Arca Çorum FK, Finale Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arca Çorum FK, Finale Yükseldi

Arca Çorum FK, Finale Yükseldi
15.05.2026 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK'yı 2-0 yenerek 1. Lig play-off finaline yükseldi.

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Furkan Ürün, Bilal Gölen

ARCA ÇORUM FK: Sehic, Erkan Kaş, Arda Şengül, Attamah, Üzeyir Ergün (Dk. 91 Cemali Sertel), Pedrinho (Dk. 102 Ferhat Yazgan), Burak Çoban (Dk. 117 Aleksic), Oğuz Gürbulak (Dk. 73 Ahmed Ildız), Fredy, Serdar Gürler (Dk. 73 Samudio), Thiam (Dk. 73 Yusuf Erdoğan)

SİPAY BODRUM FK: Sousa, Cenk Şen (Dk. 91 Mert Yılmaz), Ali Aytemur, Ajeti, Berşan (Dk. 106 Alper Potuk), Mustafa Erdilman (Dk. 87 Imeri), Yusuf Sertkaya (Dk. 116 İsmail Tarım), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 72 Brazao), Hotic (Dk. 60 Ege Bilsel), Seferi, Ali Habeşoğlu

SARI KARTLAR: Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Sehic, Erkan Kaş, Burak Çoban, Ahmed Ildız, Fredy (Arca Çorum FK) – Seferi, Gökdeniz Bayrakdar, Brazao (Sipay Bodrum FK)

GOLLER: Dk. 81 Arda Şengül, Dk. 99 Samudio (Arca Çorum FK)

1'inci Lig play-off 2'nci tur rövanş maçında Arca Çorum FK, sahasında karşılaştığı Sipay Bodrum FK'yı normal süresi 1-0 sona eren mücadelede uzatmalarda bulduğu golle 2-0 mağlup ederek finalde Esenler Erokspor'un rakibi oldu. İlk maçı Sipay Bodrum FK 1-0 kazanmıştı.

25'inci dakikada Üzeyir'in pasıyla buluşan Pedrinho'nun ceza sahası dışından çektiği şut yan direkten döndü. Oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.

43'üncü dakikada Pedrinho'nun kullandığı köşe atışında Arda Şengül'ün kafa vuruşu yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

46'ncı dakikada Cenk'ten sıyrılan Serdar Gürler'in ceza sahası sol çaprazından çektiği şutu kaleci Sousa kornere gönderdi.

58'inci dakikada Pedrinho'nun kullandığı köşe atışında Serdar Gürler'in kafa şutunu kaleci Sousa kontrol etti.

81'inci dakikada Ahmed Ildız'ın pasıyla buluşan Arda Şengül, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

90+2'nci dakikada Burak Çoban'ın ceza sahasına yaptığı ortada Samudio'nun kafa şutunu kaleci Sousa, son anda iki direğin birleştiği noktadan kornere çeldi.

99'uncu dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına yerden gönderdiği topla buluşan Samudio'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşma, Arca Çorum FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arca Çorum FK, Finale Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı
Hortum köyleri yıktı geçti Binaların yüzde 80’i oturulamaz durumda Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda
Şişli’de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı Şişli'de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama MİT, PKK’dan talep etti Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama! MİT, PKK'dan talep etti

00:09
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
23:32
Süper Lig’e dönüş yolunda Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
23:06
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 01:31:19. #7.12#
SON DAKİKA: Arca Çorum FK, Finale Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.