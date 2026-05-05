Arca Çorum FK Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig play-off birinci turunda 7 Mayıs Perşembe günü sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki idmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Taktik çalışmayla devam eden antrenman, kaleli oyunla sona erdi.
Çorum temsilcisi, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.
