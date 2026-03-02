Arca Çorum FK, Manisa FK\'yi Yendi

Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Kadir Beyaz, Salih Burak Demirel
Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Kubilay Sönmez, Umut Erdem, Lindseth (Dk. 64 Adekanye), Toure (Dk. 21 Cissokho), Vargas (Dk. 89 Muhammed Enes Kiprit), Benrahou, Osman Kahraman (Dk. 64 Ada İbik), Diony
Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün, Sinan Osmanoğlu, Attamah, Erkan Kaş, Pedrinho (Dk. 84 Oğuz Gürbulak), Serdar Gürler (Dk. 74 Yusuf Erdoğan), Fredy, Ahmed Ildız (Dk. 74 Ferhat Yazgan), Burak Çoban (Dk. 80 Samudio), Thiam
Gol: Dk. 17 Thiam (Penaltıdan) (Arca Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 50 Herelle, Dk. 58 Ayberk Karapo, Dk. 77 Cissokho (Manisa FK), Dk. 55 Fredy, Dk. 69 Pedrinho, Dk. 90+2 Thiam (Arca Çorum FK)
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti.
