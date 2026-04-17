Arca Çorum FK, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında 19 Nisan Pazar günü sahasında Özbelsan Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve geniş alan oyunu çalışmaları yaptı. İdman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Çalışmaya, sakatlığı nedeniyle tedavi için İspanya'da bulunan Thiam katılmadı.
Çorum temsilcisi, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayacak.
