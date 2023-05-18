Arda Güler'den akıl almaz hareket! Jorge Jesus'un hareketine dayanamayan genç topçudan fena ayar - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Arda Güler'den akıl almaz hareket! Jorge Jesus'un hareketine dayanamayan genç topçudan fena ayar

Arda Güler'den akıl almaz hareket! Jorge Jesus'un hareketine dayanamayan genç topçudan fena ayar

18.05.2023 21:54

Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında Arda Güler ve Jorge Jesus arasında tansiyon bir hayli yükseldi. Arda'ya hararetli şekilde uyarıda bulunan ve kulübe yedekleri ısındıran Jesus, hiç beklemediği bir tepki aldı. Arda, Jesus'a elini kaldırıp sert bir söz söyledi. Portekizli hoca olduğu yerde kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler'de sahanın yıldızı olan Arda Güler, Teknik Direktör Jorge Jesus'la tartışma yaşadı.

SABIR TAŞI ÇATLADI

58. dakikada Arda Güler'e kızan Portekizli hoca, hiç beklemediği bir tepki aldı. Portekizli hocasına elini kaldırıp tersleyen Arda, sert bir söz savurdu. Jesus, Arda'nın tepkileri sonrası olduğu yerde kaldı. Kulübede yedekleri ısındıran Jesus, değişikliklerden vazgeçti.

TARAFTAR HAK VERDİ

Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada bu tartışmada Arda Güler'e destek verdi. İyi oynadığı dönemlerde şans bulamayan ve genellikle maçtan erken alınan Arda'nın bir patlama yaşadığı şeklinde yorumlar yazıldı.

YORUMLAR
500

Jorge Jesus, Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'den akıl almaz hareket! Jorge Jesus'un hareketine dayanamayan genç topçudan fena ayar - Son Dakika


Son Dakika
00:18 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "nakit avans" iddialarına açıklık getirdi: Altın ve dövize kayışı engellemek için yapıldı
23:58 Yayın esnasında ilginç anlar! Kılıçdaroğlu'nun sesi stüdyoda duyuldu, Binali Yıldırım'ın tepkisi olay oldu
23:48 Yayın sırasında ilginç anlar! Kılıçdaroğlu'nun "Burdayım be burdayım" sesi duyuldu, Binali Yıldırım'ın tepkisi olay oldu
23:36 Süper lüks aracını 57'nci kattaki dairesine vinçle çıkardı
23:30 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun mülteci çıkışıyla ilgili yorum: Gözlerimi kapattım, kendim konuşuyorum zannettim
23:27 Süper lüks aracını 57'nci kattaki dairesine vinçle çıkardı
23:19 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun mülteci çıkışıyla ilgili yorum: Gözlerimi kapattım, kendim konuşuyorum zannettim
23:10 MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı kalp krizi sonucu yaşamını kaybetti
23:10 O hareketin bedeli 2 maç oldu! Jurgen Klopp, hakeme yaptığı çıkışın bedelini ağır ödedi
22:54 Binali Yıldırım'dan Sinan Oğan'a sert çıkış: Çok havaya girmemesi gerekir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2023 00:31:23. #1.12#
SON DAKİKA: Arda Güler'den akıl almaz hareket! Jorge Jesus'un hareketine dayanamayan genç topçudan fena ayar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement