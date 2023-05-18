Arda Güler'den akıl almaz hareket! Jorge Jesus'un hareketine dayanamayan genç topçudan fena ayar

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler'de sahanın yıldızı olan Arda Güler, Teknik Direktör Jorge Jesus'la tartışma yaşadı.

SABIR TAŞI ÇATLADI

58. dakikada Arda Güler'e kızan Portekizli hoca, hiç beklemediği bir tepki aldı. Portekizli hocasına elini kaldırıp tersleyen Arda, sert bir söz savurdu. Jesus, Arda'nın tepkileri sonrası olduğu yerde kaldı. Kulübede yedekleri ısındıran Jesus, değişikliklerden vazgeçti.

TARAFTAR HAK VERDİ

Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada bu tartışmada Arda Güler'e destek verdi. İyi oynadığı dönemlerde şans bulamayan ve genellikle maçtan erken alınan Arda'nın bir patlama yaşadığı şeklinde yorumlar yazıldı.