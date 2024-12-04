Arda Güler'den Kerem Demez'e Forma Hediyesi - Son Dakika
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Arda Güler'den Kerem Demez'e Forma Hediyesi

Arda Güler\'den Kerem Demez\'e Forma Hediyesi

Arda Güler, hayranı 11 yaşındaki Kerem Demez'e imzalı formasını göndererek onu mutlu etti.

04.12.2024 12:21
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İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen milli futbolcu Arda Güler, kendisinin hayranı olan ve takım arkadaşlarının "Amputenin Arda Güler"i diye seslendiği 11 yaşındaki Kerem Demez'e imzalı formasını gönderdi.

Anadolu Ajansının (AA) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla röportaj yaptığı "Amputenin Arda Güler"i lakaplı 11 yaşındaki Kerem Demez'in haberinin yayımlanmasının ardından milli futbolcu Arda Güler harekete geçti.

Çeşitli ziyaretleri nedeniyle Ankara'da bulunan annesini arayan Arda Güler, kendisine hayranlığını dile getiren Kerem Demez'e forma hediye edilmesini istedi.

Kerem'in eğitim gördüğü Yenimahalle ilçesindeki Milli Eğitim Vakfı Batıkent Ortaokulu'na gelen anne Serap Güler, milli oyuncunun imzalı Real Madrid formasını Kerem Demez'e hediye etti.

Anne Güler: "Ne zaman ihtiyacın olursa buradayız"

Arda Güler'in annesi Serap Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun Kerem'e selamı olduğunu vurgulayarak, "Arda, Kerem'in başarılarının devamını diliyor. Bu formayı sana hediye etmemi istedi. Onu temsilen buraya geldim. Sen çok başarılı olacaksın, buna inanıyoruz. Takipçin de olacağız. Ne zaman ihtiyacın olursa buradayız." ifadelerini kullandı.

Oğlu Arda Güler'in fotoğraflarının Kerem'in odasında asılı olmasıyla ilgili düşüncelerini dile getiren Serap Güler, "Çok güzel bir anı. Beni çok duygusallaştırdı. Çok gurur verici bir şey. Umarım Kerem'in fotoğraflarını da başka çocuklar asacak. Buna inanıyorum. İstemek ve azmetmek çok önemli. Kerem'i biraz mutlu ettiysek ne mutlu bize." değerlendirmesinde bulundu.

Kerem: "Çok mutlu oldum"

Milli futbolcu Arda Güler'in hediye ettiği Real Madrid formasını teslim alan Kerem Demez, çok heyecanlı olduğunu belirtti.

AA'nın haberi sonrası Arda Güler'in kendisini fark etmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Kerem, "Arda Güler ağabeyime çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Hayalim biraz da olsun gerçekleşti. Sırada onu görmek var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kerem Demez, Arda Güler'in gönderdiği formayı giydi. Okulda Arda Güler'in imzalı formasını gören diğer öğrenciler, "Arda Güler" tezahüratları yaparak Kerem Demez'le fotoğraf çektirdi.

Arda Güler'e sevgisini dile getirmişti

Anne karnındayken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir bacağı engelli dünyaya gelen ve futbola olan yeteneği nedeniyle takım arkadaşlarının "Amputenin Arda Güler"i diye seslendiği 11 yaşındaki Kerem Demez, odasının duvarında fotoğrafları bulunan Arda Güler'i örnek aldığı açıklamıştı.

Futbol sevgisinden dolayı kendi kararıyla 8 yaşında sağ bacağı ampute edilen Kerem Demez, hayranlığını, "Arda Güler nasıl Alex'i örnek aldıysa, ben de Arda Güler ağabeyimi öyle örnek alıyorum. Onun gibi başarılı olmak için çok çalışıyorum." cümleleriyle dile getirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Arda Güler'den Kerem Demez'e Forma Hediyesi - Son Dakika

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