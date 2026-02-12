Arda Güler\'den \'\'Mobbing\'\' iddialarına cevap

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, sosyal medya hesabından çarpıcı bir mesaj paylaştı.

ARDA GÜLER'DEN ESKİ HOCASINA YANIT

Arda Güler, kariyerinin ilk döneminde birlikte çalıştığı Serhat Pekmezci'nin kendisi için söylediği sözler sonrası sessizliğini bozarak iddialara yanıt verdi ve kesin bir dille yalanladı.

'ÇOK İYİ KARŞILANDIM VE BURAYI AİLE OLARAK GÖRDÜM'

Real Madrid'de mobbinge uğramadığını aktaran Arda Güler, yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Kariyerimin başlangıcında büyük emekleri olan Sayın Serhat Pekmezci hocamın gündem olan açıklamalarını ne yazık ki üzüntüyle takip ettim. İlk günümden itibaren bu kulübün parçası olan herkes tarafından çok iyi karşılandım ve burayı hep bir aile olarak gördüm. Real Madrid oyuncusu olduğum için çok gururluyum, uzun yıllar bu formaya hizmet vermek istiyorum. Çok iyi bir takımımız var ve hepsiyle aynı takımı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu konuda yazılan, söylenen hiçbir şeye aldırış etmemenizi rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TAKİPTEN ÇIKTI

Öte yandan Arda Güler, ortaya atılan bu iddialar sonrası Fenerbahçe'de çalıştığı eski hocası Serhat Pekmezci'yi sosyal medya hesabında takipten çıktı.

SERHAT PEKMEZCİ NE DEMİŞTİ?

Arda Güler'i Fenerbahçe'ye kazandıran eski Fenerbahçe Scout Şefi Serhat Pekmezci, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Arda Güler, şu anda Real Madrid'de çok ciddi mobbing yiyor. Orada bir oyuncu grubu var, Arda'yı bir türlü benimseyemediler. Maalesef egosu çok yüksek oyuncular. Alvaro Arbeloa'nın yaptıkları... Arda çok sabırlıdır, farkındalığı yüksektir ama o bile artık 'Neden her zaman ben' diye isyan etmeye başladı." demişti.