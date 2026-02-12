Arda Güler'den ''Mobbing'' iddialarına cevap - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Arda Güler'den ''Mobbing'' iddialarına cevap

Arda Güler\'den \'\'Mobbing\'\' iddialarına cevap
12.02.2026 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Kariyerinin başlangıcında birlikte çalıştığı Serhat Pekmezci'nin gündem olan açıklamalarına yanıt veren Güler, Real Madrid oyuncusu olduğu için çok gururlu olduğunu ifade etti. Ayrıca, takım arkadaşlarıyla aynı takımı paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti ve yazılan, söylenen hiçbir şeye aldırış edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, sosyal medya hesabından çarpıcı bir mesaj paylaştı.

ARDA GÜLER'DEN ESKİ HOCASINA YANIT

Arda Güler, kariyerinin ilk döneminde birlikte çalıştığı Serhat Pekmezci'nin kendisi için söylediği sözler sonrası sessizliğini bozarak iddialara yanıt verdi ve kesin bir dille yalanladı.

'ÇOK İYİ KARŞILANDIM VE BURAYI AİLE OLARAK GÖRDÜM'

Real Madrid'de mobbinge uğramadığını aktaran Arda Güler, yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Kariyerimin başlangıcında büyük emekleri olan Sayın Serhat Pekmezci hocamın gündem olan açıklamalarını ne yazık ki üzüntüyle takip ettim. İlk günümden itibaren bu kulübün parçası olan herkes tarafından çok iyi karşılandım ve burayı hep bir aile olarak gördüm. Real Madrid oyuncusu olduğum için çok gururluyum, uzun yıllar bu formaya hizmet vermek istiyorum. Çok iyi bir takımımız var ve hepsiyle aynı takımı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu konuda yazılan, söylenen hiçbir şeye aldırış etmemenizi rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TAKİPTEN ÇIKTI

Öte yandan Arda Güler, ortaya atılan bu iddialar sonrası Fenerbahçe'de çalıştığı eski hocası Serhat Pekmezci'yi sosyal medya hesabında takipten çıktı.

SERHAT PEKMEZCİ NE DEMİŞTİ?

Arda Güler'i Fenerbahçe'ye kazandıran eski Fenerbahçe Scout Şefi Serhat Pekmezci, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Arda Güler, şu anda Real Madrid'de çok ciddi mobbing yiyor. Orada bir oyuncu grubu var, Arda'yı bir türlü benimseyemediler. Maalesef egosu çok yüksek oyuncular. Alvaro Arbeloa'nın yaptıkları... Arda çok sabırlıdır, farkındalığı yüksektir ama o bile artık 'Neden her zaman ben' diye isyan etmeye başladı." demişti.

Sosyal Medya, Real Madrid, Arda Güler, La Liga, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'den ''Mobbing'' iddialarına cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak’ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz
ABD ordusunda skandal hata: İHA testinde vurulan cisim parti balonu çıktı ABD ordusunda skandal hata: İHA testinde vurulan cisim parti balonu çıktı
Şaka değil gerçek Japon Ligi’nde beraberlik kaldırıldı İşte yeni puanlama sistemi Şaka değil gerçek! Japon Ligi'nde beraberlik kaldırıldı! İşte yeni puanlama sistemi
Sosyal medyayı ikiye bölen video İyilik mi yaptı, kötülük mü Sosyal medyayı ikiye bölen video! İyilik mi yaptı, kötülük mü?
ABD’de Epstein’in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı ABD'de Epstein'in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı
Bir anda istifa etti Saatler önce yendiği rakibinin başına geçti Bir anda istifa etti! Saatler önce yendiği rakibinin başına geçti

19:18
UEFA açıkladı İşte temsilcilerimizin Avrupa’da elde ettiği gelirler
UEFA açıkladı! İşte temsilcilerimizin Avrupa'da elde ettiği gelirler
18:20
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
18:02
Şara’ya 5 ayrı suikast girişimi Arkasından o örgüt çıktı
Şara'ya 5 ayrı suikast girişimi! Arkasından o örgüt çıktı
17:56
4 ülkeden gizli toplantı Türkiye’ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 19:46:07. #.0.5#
SON DAKİKA: Arda Güler'den ''Mobbing'' iddialarına cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.