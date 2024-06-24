Arda Güler'e sahip çıkan Mustafa Sandal'dan Montella'ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu - Son Dakika
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Arda Güler'e sahip çıkan Mustafa Sandal'dan Montella'ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu

Arda Güler\'e sahip çıkan Mustafa Sandal\'dan Montella\'ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın Arda Güler'i yedek başlatması ve antrenmanda yeleğini elinden almasına sert tepki gösterdi. Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Hayırdır koçum sen bu cüreti nereden ve kimden buluyorsun? Bu ülkenin gururu, evladı ve gündemdeki en büyük yeteneğine antrenmandaki o tavrın nedir? Şansını böyle abuk hareketlerle zorlama bence kukla kılıklı antrenör bozuntusu seni'' ifadelerini kullandı.

24.06.2024 10:35
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A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın Arda Güler'in elinden formasını almasının yankıları sürüyor. Kısa sürede infial yaratan durum hakkında birçok isim tepki gösteren paylaşımlarda bulunurken, en sert açıklamalardan biri ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'dan geldi.

"KUKLA KILIKLI ANTRENÖR BOZUNTUSU SENİ"

Montella'ya sert sözlerle eleştiren Sandal, "Hayırdır koçum sen bu cüreti nereden ve kimden buluyorsun? Bu ülkenin gururu, evladı ve gündemdeki en büyük yeteneğine antrenmandaki o tavrın nedir? Nereden ve kimden geliyor o cüret? Şansını böyle abuk hareketlerle zorlama bence kukla kılıklı antrenör bozuntusu seni" ifadelerini kullandı.

İşte Sandal'ın o paylaşımı;

NE OLMUŞTU?

A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında karşılaşacağı Çekya maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman esnasında yıldız futbolcu Arda Güler ile teknik direktör Vincenzo Montella arasında kameralara yansıyan bir görüntü herkesin dikkatini çekti. Kameralara yansıyan görüntülerde Arda Güler'in as takımla çalışmak üzere yelek giymeye hazırlandığı ancak Vinzenco Montella'nın yeleği alıp Yusuf Yazıcı'ya verdiği görüldü. Ardından teknik heyetle konuşan Arda Güler'in antrenmana bireysel olarak devam ettiği görülürken bu olay sosyal medyada tepki çekti. Yapılan yorumlarda futbolseverler Montella'nın Arda Güler'e davranışını yoğun şekilde eleştirdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Arda Güler'e sahip çıkan Mustafa Sandal'dan Montella'ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ferhat eser: Biz BEŞİKTAŞLILAR harbi konuşuruz net konuşuruz arda sahipsiz değildir bu adamı derhal kovun bu takımın başından 2 3 Yanıtla

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SON DAKİKA: Arda Güler'e sahip çıkan Mustafa Sandal'dan Montella'ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu - Son Dakika
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