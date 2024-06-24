Arda Güler\'e sahip çıkan Mustafa Sandal\'dan Montella\'ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu

Spor

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın Arda Güler'in elinden formasını almasının yankıları sürüyor. Kısa sürede infial yaratan durum hakkında birçok isim tepki gösteren paylaşımlarda bulunurken, en sert açıklamalardan biri ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'dan geldi.

"KUKLA KILIKLI ANTRENÖR BOZUNTUSU SENİ"

Montella'ya sert sözlerle eleştiren Sandal, "Hayırdır koçum sen bu cüreti nereden ve kimden buluyorsun? Bu ülkenin gururu, evladı ve gündemdeki en büyük yeteneğine antrenmandaki o tavrın nedir? Nereden ve kimden geliyor o cüret? Şansını böyle abuk hareketlerle zorlama bence kukla kılıklı antrenör bozuntusu seni" ifadelerini kullandı.

İşte Sandal'ın o paylaşımı;