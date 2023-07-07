Arda Güler: Fenerbahçe, benim transferimden maddi bir kazanç sağladı

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, dünya devinde ilk basın toplantısını yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Arda, Fenerbahçe'de kalmak istemiyor" sözlerinin sorulması üzerine 18 yaşındaki futbolcu, "Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe benim kulübüm. Fenerbahçe, benim transferimden maddi bir kazanç sağladı." ifadelerini kullandı.

"SANA İYİ VEDA ETTİLER Mİ?"

Arda Güler'e basın toplantısında, "Ali Koç senin kalmayacağını belirtti. Bu süreç senin için hızlı gelişti. Sana iyi bir veda ettiler mi, üzgün müsün, kırgın mısın? Fenerbahçe taraftarına mesaj vermek ister misin?" diye soruldu.

"FENERBAHÇE, BENİM TRANSFERİMDEN MADDİ BİR KAZANÇ SAĞLADI"

Genç yıldız bu soruya, "Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. Umarım beni anlarlar. Çünkü, dünyanın en büyük kulübünde oynayacağım. Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe benim kulübüm. Fenerbahçe, benim transferimden maddi bir kazanç sağladı." ifadelerini kullanarak cevap verdi.