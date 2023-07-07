Arda Güler: Fenerbahçe, benim transferimden maddi bir kazanç sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Arda Güler: Fenerbahçe, benim transferimden maddi bir kazanç sağladı

Arda Güler: Fenerbahçe, benim transferimden maddi bir kazanç sağladı

07.07.2023 15:51

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, dünya devindeki ilk basın toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerine cevap verdi. Arda Güler, Fenerbahçe taraftarını sevdiğini ve dünyanın en büyük kulübünde oynayacağını belirterek, Fenerbahçe'nin transferinden maddi bir kazanç sağladığını ifade etti.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, dünya devinde ilk basın toplantısını yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Arda, Fenerbahçe'de kalmak istemiyor" sözlerinin sorulması üzerine 18 yaşındaki futbolcu, "Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe benim kulübüm. Fenerbahçe, benim transferimden maddi bir kazanç sağladı." ifadelerini kullandı.

"SANA İYİ VEDA ETTİLER Mİ?"

Arda Güler'e basın toplantısında, "Ali Koç senin kalmayacağını belirtti. Bu süreç senin için hızlı gelişti. Sana iyi bir veda ettiler mi, üzgün müsün, kırgın mısın? Fenerbahçe taraftarına mesaj vermek ister misin?" diye soruldu.

"FENERBAHÇE, BENİM TRANSFERİMDEN MADDİ BİR KAZANÇ SAĞLADI"

Genç yıldız bu soruya, "Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. Umarım beni anlarlar. Çünkü, dünyanın en büyük kulübünde oynayacağım. Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe benim kulübüm. Fenerbahçe, benim transferimden maddi bir kazanç sağladı." ifadelerini kullanarak cevap verdi.

Arda Güler'e tarihi basın toplantısında bomba Ali Koç sorusu
YORUMLAR
500
Arda Güler'in Real Madrid'i seçmesine Ali Koç'tan sitem dolu sözler: Demek ki imzalar gönüllere atılmıyormuş Arda Güler'in Real Madrid'i seçmesine Ali Koç'tan sitem dolu sözler: Demek ki imzalar gönüllere atılmıyormuş

Real Madrid, Fenerbahçe, Arda Güler, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler: Fenerbahçe, benim transferimden maddi bir kazanç sağladı - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Arda Güler: Fenerbahçe, benim transferimden maddi bir kazanç sağladı
15:45 Arda Güler'e tarihi basın toplantısında olay Ali Koç sorusu! Çok net cevap verdi
15:27 Ünlü şarkıcı Ricky Martin ve Jwan Yosef boşanıyor
15:23 Ünlü şarkıcı Ricky Martin ve Jwan Yosef boşanıyor
15:20 Real Madrid formasını ilk kez giyen Arda Güler, armayı öperek poz verdi
15:16 Arda Güler, Real Madrid formasını giydi! İlk işi armayı öpmek oldu
15:12 CHP, ek MTV düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak
15:07 Ek MTV düzenlemesi CHP'yi ayağa kaldırdı! Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklar
14:51 Bir anda yola atlayan başıboş köpek kazaya neden oldu! O anlar kamerada
14:46 Başıboş köpeğin sebep olduğu trafik kazası kameralara böyle yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2023 16:01:02. #1.11#
SON DAKİKA: Arda Güler: Fenerbahçe, benim transferimden maddi bir kazanç sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement