Fener'den Real Madrid'e transfer olan milli yıldız Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı - Son Dakika
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Fener'den Real Madrid'e transfer olan milli yıldız Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı

14.07.2023 12:28

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Türk futbol tarihinin en pahalı satışı oldu. Genç yıldızın yıllık maaşı 8 milyon euro olarak ileri sürüldü.

30 milyon euroyu bulan bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Türk futbol tarihinin en pahalı satışı oldu. Genç yıldızın maaşıyla ilgili ise bomba bir iddia ortaya atıldı. Arda Güler'in bonuslar hariç yıllık maaşının 8 milyon euro olduğu öne sürüldü.

ANCELOTTI'NİN GÖZÜNE GİRDİ

İspanyol medyasında yer alan habere göre; Fenerbahçe'de yıllık 350 bin euro kazanan Arda Güler, Real Madrid'de bonuslar hariç 8 milyon euro kazanacak. Real Madrid antrenmanında sergilediği performansla teknik direktör Ancelotti'nin gözüne giren Arda Güler, oyun görüşü ve zekasıyla fark yaratıyor.

ANTRENMANLARDA PARLIYOR

İtalyan hocanın, 18 yaşındaki yıldızı kiralık göndermeyi düşünmediği konuşuluyor.Genç yıldız özellikle idmanlarda attığı sofistike gollerle sosyal medyada sık sık gündem oluyor

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Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fener'den Real Madrid'e transfer olan milli yıldız Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fener'den Real Madrid'e transfer olan milli yıldız Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı - Son Dakika
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