Arda Güler'in Asisti Türkiye'yi Play-Off Finaline Taşıdı

27.03.2026 11:37
A Milli Takım, Romanya'yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası elemelerinde finalde mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 yenerek play-off turu finaline yükselmesi dünya basınında geniş yer buldu.

Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu Arda Güler'in asistine dikkati çeken ABD merkezli The Athletic, "Arda Güler'in bu asisti, Dünya Kupası'nda görmek istediğimiz türden bir sihirdi." yorumunu yaptı.

Yazıda, "Tarafsızların çoğu, Türkiye'nin yazın turnuvaya katılmasını ummalı. Eğer başarırlarsa, ABD ile aynı grupta yer alacaklar ve dünyanın gözü onların üzerinde olacak. Çünkü Arda Güler'in Romanya'ya karşı oynanan play-off yarı finalinde kanıtladığı gibi, 'o anları' yaratabilecek oyunculara sahipler." ifadeleri kullanıldı.

Arda Güler'in asisti öncesinde sınırlı seçeneğinin olduğu belirtilen yazıda, "Güler'in, Kadıoğlu'nun koşusunu fark etmesi ile topa vurması arasında belki yarım saniyesi vardı; bu da göz açıp kapayıncaya kadar topu doğru hızda, doğru noktaya ulaştırmanın fiziğini hassas bir şekilde ölçüp tartması gerektiği anlamına geliyordu. Bunu mükemmel yaptı." görüşü paylaşıldı.

Maç yazısına "Arda ile dünyanın sonuna kadar" başlığını atan İspanya'dan Marca gazetesi, "Güler'in asisti Romanya düellosunun kilidini açtı. İstanbul'da atmosfer dev bir günün provası gibiydi ve tribünlerde, 2002'de yarı finale ulaşmayı başaran kahramanların yer aldığı etkileyici bir koreografi sergilendi." değerlendirmesinde bulundu.

"Güler-Kadıoğlu bağlantısı Türk rüyasını besliyor." başlığıyla haberi okurlarını duyuran İspanya'dan AS gazetesi, "Türkiye, 24 yıl sonra bir Dünya Kupası'na geri dönmek için ilk adımı attı. ve bunu, sahadan alkışlarla ayrılan Arda Güler sayesinde başardı. Real Madridli oyuncu, sahada takıma liderlik ederek ve skorda belirleyici rol oynayarak kilit isim oldu." ifadelerini kullandı."

"Montella ile ABD arasında artık sadece Kosova var" başlığını atan İtalya'dan Corriere dello Sport, "Dünya Kupası'na doksan dakika kaldı. Türkiye'nin rüyası devam ediyor. Türkiye turu geçiyor ve bunu hak ederek yapıyor. Bu, klasın ve kalitenin zaferidir. Bu açıdan bakıldığında Montella, Kenan Yıldız ve Arda Güler ile kesinlikle gülümseyebilir. Rumen duvarını birbiri ardına denemelerle yıkan ve 'ay-yıldızlıları' salı günkü belirleyici maça taşıyanlar onlardı." yorumunu yaptı."

Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Arda Güler, Romanya, Türkiye, Turnuva, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Tedesco’dan alkış alan hareket Tedesco'dan alkış alan hareket
İstanbul’da kan donduran “Ters ilişki“ cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü İstanbul'da kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
İşte Mourinho’nun gelecek sezon yöneteceği takım İşte Mourinho'nun gelecek sezon yöneteceği takım
Erişim engeli alan Coinex domain değiştirerek geri döndü Erişim engeli alan Coinex domain değiştirerek geri döndü
Türkiye’nin konuştuğu aile Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler’de kurşun yağmuruna tutulmuş Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi

11:55
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
11:18
Trump bu yüzden mi barış istiyor Kayıplar tek tek listelendi
Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi
11:16
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
11:06
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın son hali 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
10:44
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan’ın imam babasından ilk sözler
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler
10:32
Başrolde polis memuru var: Siirt’te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
