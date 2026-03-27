Arda Güler'in Asisti Türkiye'yi Play-Off Finaline Taşıdı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 yenerek play-off turu finaline yükselmesi dünya basınında geniş yer buldu.

Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu Arda Güler'in asistine dikkati çeken ABD merkezli The Athletic, "Arda Güler'in bu asisti, Dünya Kupası'nda görmek istediğimiz türden bir sihirdi." yorumunu yaptı.

Yazıda, "Tarafsızların çoğu, Türkiye'nin yazın turnuvaya katılmasını ummalı. Eğer başarırlarsa, ABD ile aynı grupta yer alacaklar ve dünyanın gözü onların üzerinde olacak. Çünkü Arda Güler'in Romanya'ya karşı oynanan play-off yarı finalinde kanıtladığı gibi, 'o anları' yaratabilecek oyunculara sahipler." ifadeleri kullanıldı.

Arda Güler'in asisti öncesinde sınırlı seçeneğinin olduğu belirtilen yazıda, "Güler'in, Kadıoğlu'nun koşusunu fark etmesi ile topa vurması arasında belki yarım saniyesi vardı; bu da göz açıp kapayıncaya kadar topu doğru hızda, doğru noktaya ulaştırmanın fiziğini hassas bir şekilde ölçüp tartması gerektiği anlamına geliyordu. Bunu mükemmel yaptı." görüşü paylaşıldı.

Maç yazısına "Arda ile dünyanın sonuna kadar" başlığını atan İspanya'dan Marca gazetesi, "Güler'in asisti Romanya düellosunun kilidini açtı. İstanbul'da atmosfer dev bir günün provası gibiydi ve tribünlerde, 2002'de yarı finale ulaşmayı başaran kahramanların yer aldığı etkileyici bir koreografi sergilendi." değerlendirmesinde bulundu.

"Güler-Kadıoğlu bağlantısı Türk rüyasını besliyor." başlığıyla haberi okurlarını duyuran İspanya'dan AS gazetesi, "Türkiye, 24 yıl sonra bir Dünya Kupası'na geri dönmek için ilk adımı attı. ve bunu, sahadan alkışlarla ayrılan Arda Güler sayesinde başardı. Real Madridli oyuncu, sahada takıma liderlik ederek ve skorda belirleyici rol oynayarak kilit isim oldu." ifadelerini kullandı."

"Montella ile ABD arasında artık sadece Kosova var" başlığını atan İtalya'dan Corriere dello Sport, "Dünya Kupası'na doksan dakika kaldı. Türkiye'nin rüyası devam ediyor. Türkiye turu geçiyor ve bunu hak ederek yapıyor. Bu, klasın ve kalitenin zaferidir. Bu açıdan bakıldığında Montella, Kenan Yıldız ve Arda Güler ile kesinlikle gülümseyebilir. Rumen duvarını birbiri ardına denemelerle yıkan ve 'ay-yıldızlıları' salı günkü belirleyici maça taşıyanlar onlardı." yorumunu yaptı."