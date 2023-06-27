Arda Güler'in Avrupa transferi, babasının yüksek komisyon isteği nedeniyle zora girdi - Son Dakika
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Arda Güler'in Avrupa transferi, babasının yüksek komisyon isteği nedeniyle zora girdi

27.06.2023 08:52

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine dizen Arda Güler'in babasının istediği yüksek komisyon nedeniyle genç yıldızın, Avrupa'ya transferinin zora girdiği İtalyan basınında yer aldı. İddiaya göre, Arda Güler'in babası oğlunun transferinden 18-20 milyon euro komisyon istiyor.

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine dizen Arda Güler için İtalyan basınından bomba bir iddia geldi. Arda Güler'in babasının istediği yüksek komisyon nedeniyle genç yıldızın, Avrupa'ya transferinin zora girdiği öne sürüldü.

20 MİLYON EURO KOMİSYON İSTİYOR İDDİASI

İtalyan Gazeteci Matteo Moretto'nun iddasına göre; Arda Güler'in Avrupa'ya transferinin önündeki en büyük engel babası. Genç yıldızın babası, oğlunun transferinden 18-20 milyon euro komisyon istiyor.

ARDA'NIN KARNESİ

Arda Güler geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıktı. 18 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.

Arda Güler'in babasından Avrupa'nın dev kulüplerini şoka sokan talep! İstediği komisyon olay oldu
YORUMLAR (8)
  • Hamit Gündoğdu: Bu kişide baba!!! He?? Yahu Allah sana yetenekli bir evlat nasip etmiş açgözlülük etme de çocuğun geleceğinle oynama. Bir kaç sene sonra inşallah Arda Avrupa'da fırtınalar ettirdiği vakit basına açıklama yapan bir baba olarak Arda hayırlı bir evlat değilmiş dediğini duyar gibiyim. Hayır hayırsız olan sensin babalık!? Cevap Yaz 11 5 Yayından Kaldır
  • Mehmet Aydın: Arda 18 doldurur doldurmaz uygun bir menejer bulmalı ACİLEN Cevap Yaz 14 0 Yayından Kaldır
  • Kadri Sabancı: Bir insan bukadarmı ac gözlü olur çocuğun geleceginle oynuyor Cevap Yaz 31 7 Yayından Kaldır
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Erol Tokgözler: Arda'nın Almanya'ya gitmesi gelişimi açısından daha iyi olacaktır Erol Tokgözler: Arda'nın Almanya'ya gitmesi gelişimi açısından daha iyi olacaktır

Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

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