Arda Güler'in Avrupa transferi, babasının yüksek komisyon isteği nedeniyle zora girdi

Hamit Gündoğdu:

Bu kişide baba!!! He?? Yahu Allah sana yetenekli bir evlat nasip etmiş açgözlülük etme de çocuğun geleceğinle oynama. Bir kaç sene sonra inşallah Arda Avrupa'da fırtınalar ettirdiği vakit basına açıklama yapan bir baba olarak Arda hayırlı bir evlat değilmiş dediğini duyar gibiyim. Hayır hayırsız olan sensin babalık!?