Arda Güler'in Avrupa transferi, babasının yüksek komisyon isteği nedeniyle zora girdi

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine dizen Arda Güler için İtalyan basınından bomba bir iddia geldi. Arda Güler'in babasının istediği yüksek komisyon nedeniyle genç yıldızın, Avrupa'ya transferinin zora girdiği öne sürüldü.
İtalyan Gazeteci Matteo Moretto'nun iddasına göre; Arda Güler'in Avrupa'ya transferinin önündeki en büyük engel babası. Genç yıldızın babası, oğlunun transferinden 18-20 milyon euro komisyon istiyor.
Arda Güler geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıktı. 18 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.
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