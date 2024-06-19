Arda Güler\'in muhteşem golüne Real Madrid\'in yıldızı da tepkisiz kalmadı: Arda abi

Spor

Düden beri alevlere teslim olan ilimizde yangının ilerlemesi durduruldu

Euro 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Takım'da harika bir gol atan Arda Güler'e Real Madrid'deki takım arkadaşından tebrik mesajı geldi.

"ARDAAA ABİ"

Milli takımımızda Arda Güler Gürcistan ağlarına jeneriklik bir gol atarken onu ilk kutlayan Real Madrid'den takım arkadaşı Thibaut Courtois oldu. Belçikalı file bekçisi sosyal medya hesabından Arda Güler için "Ardaaa Abi" ifadelerini kullandı. Thibaut Courtois'nın bu paylaşımı birçok yorum ve beğeni aldı.

İşte o paylaşım;