Real Madrid'in Arda Güler için düzenlediği basın toplantısını sarı-lacivertlilerin futbolcuları tesislerde televizyondan izledi. Büyük gurur yaşayan Arda Güler'in eski takım arkadaşı genç futbolcu Yiğit Efe hüngür hüngür ağladı.
Fenerbahçe Youtube hesabından paylaşılan videoda bir masa etrafında toplanan sarı-lacivertli futbolcular, Arda Güler'in Real Madrid'e imza attığı anları canlı yayında izledi. Duygusal anların yaşandığı videoda Arda Güler'in yaş grubundan genç futbolcu Yiğit Efe gözyaşlarına hakim olamadı.
Yiğit Efe'nin hüngür hüngür ağladığını gören Mert Hakan Yandaş, genç futbolcunun yanına giderek sarıldı. O anları izleyen herkes duygusal anlar yaşarken, video sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Son Dakika › Spor › Arda Güler'in imza törenini izleyen Fenerbahçeli futbolcu, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika