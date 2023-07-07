Arda Güler'in imza törenini izleyen Fenerbahçeli futbolcu, gözyaşlarına boğuldu

Yiğit Efe'nin hüngür hüngür ağladığını gören Mert Hakan Yandaş , genç futbolcunun yanına giderek sarıldı. O anları izleyen herkes duygusal anlar yaşarken, video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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