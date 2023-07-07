Arda Güler'in imza törenini izleyen Fenerbahçeli futbolcu, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Arda Güler'in imza törenini izleyen Fenerbahçeli futbolcu, gözyaşlarına boğuldu

07.07.2023 17:03

Real Madrid'in Arda Güler için düzenlediği basın toplantısını Fenerbahçe futbolcuları televizyondan izledi. Arda Güler'in eski takım arkadaşı Yiğit Efe gözyaşlarına hakim olamadı. Mert Hakan Yandaş ise genç futbolcuyu teselli etti.

Real Madrid'in Arda Güler için düzenlediği basın toplantısını sarı-lacivertlilerin futbolcuları tesislerde televizyondan izledi. Büyük gurur yaşayan Arda Güler'in eski takım arkadaşı genç futbolcu Yiğit Efe hüngür hüngür ağladı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Fenerbahçe Youtube hesabından paylaşılan videoda bir masa etrafında toplanan sarı-lacivertli futbolcular, Arda Güler'in Real Madrid'e imza attığı anları canlı yayında izledi. Duygusal anların yaşandığı videoda Arda Güler'in yaş grubundan genç futbolcu Yiğit Efe gözyaşlarına hakim olamadı.

MERT HAKAN YANDAŞ SARILDI

Yiğit Efe'nin hüngür hüngür ağladığını gören Mert Hakan Yandaş, genç futbolcunun yanına giderek sarıldı. O anları izleyen herkes duygusal anlar yaşarken, video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

YORUMLAR (1)
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Arda Güler, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Arda Güler'in imza törenini izleyen Fenerbahçeli futbolcu, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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