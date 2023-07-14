Arda Güler'in utangaç hal ve hareketleri, dünya süper yıldızı Lionel Messi'ye benzetildi - Son Dakika
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Arda Güler'in utangaç hal ve hareketleri, dünya süper yıldızı Lionel Messi'ye benzetildi

14.07.2023 15:38

Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana performansıyla İspanyolları büyüleyen Arda Güler'e taraftarlardan da büyük sevgi var. Genç kızlar, milli futbolcuyla fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarışırken, o anların görüntülendiği bir videoda utangaç tavırlar sergileyen Arda Güler, Lionel Messi'ye benzetildi.

Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana performansıyla İspanyolları büyüleyen Arda Güler'e taraftarlardan da büyük sevgi var. Genç kızlar, milli futbolcuyla fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarışıyor. O anların görüntülendiği bir videoda utangaç tavırlar sergileyen Arda Güler, Lionel Messi'ye benzetildi.

UTANGAÇLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Genç kızlar, Arda Güler'i Madrid sokaklarında durdurup fotoğraf çektiriyor. Hiçbir hayranını kırmayan Güler, tavırlarıyla ise Lionel Messi'ye benzetildi. Oldukça utangaç olduğu görülen genç yıldız için sosyal medyada "Messi'ye benziyor" yorumları yapıldı. Bilindiği üzere, Messi de özellikle kadın hayranlarıyla fotoğraf çektirirken utangaç bir tavır sergiliyor.

Arda Güler için yapılan paylaşımlar şöyle:

Madrid'de genç kızlarla fotoğraf çektiren Arda Güler'in tavırları olay oldu! Herkes aynı yorumu yapıyor
Madrid'de genç kızlarla fotoğraf çektiren Arda Güler'in tavırları olay oldu! Herkes aynı yorumu yapıyor
Madrid'de genç kızlarla fotoğraf çektiren Arda Güler'in tavırları olay oldu! Herkes aynı yorumu yapıyor
Madrid'de genç kızlarla fotoğraf çektiren Arda Güler'in tavırları olay oldu! Herkes aynı yorumu yapıyor
Madrid'de genç kızlarla fotoğraf çektiren Arda Güler'in tavırları olay oldu! Herkes aynı yorumu yapıyor
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Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'in utangaç hal ve hareketleri, dünya süper yıldızı Lionel Messi'ye benzetildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Güler'in utangaç hal ve hareketleri, dünya süper yıldızı Lionel Messi'ye benzetildi - Son Dakika
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