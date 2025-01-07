?İspanya Kral Kupası son 32 turunda milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Deportiva Minera'yı 5-0 yenerek tur atladı.
Municipal Cartagonova Stadı'ndaki maçta Arda Güler, 28 ve 88. dakikalarda attığı gollerle galibiyette önemli rol oynadı.
Real Madrid'in diğer gollerini 5. dakikada Valverde, 13. dakikada Camavinga ve 55. dakikada Modric kaydetti.
Son 16 turuna yükselen Real Madrid'de milli oyuncu Arda Güler, 90 dakika sahada kaldı.
Deportiva Minera futbolcusu Omar Pedromo, devre arasına girilirken Arda Güler ile forma değiştirdi.
Son Dakika › Spor › Arda Güler'le Real Madrid Tur Atladi - Son Dakika
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