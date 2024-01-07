 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Arda Güler, Real Madrid ile ilk resmi maçına çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Arda Güler, Real Madrid ile ilk resmi maçına çıktı

Real Madrid, İspanya Kral Kupası 3. turunda Arandina'yı 2-0 mağlup ederek tur atladı. Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk resmi müsabakasına çıktı.

Arda Güler, Real Madrid ile ilk resmi maçına çıktı
07.01.2024 - 01:24,
Abone Ol

Real Madrid, İspanya Kral Kupası 3. turunda deplasmanda karşılaştığı Arandina'yı 2-0 mağlup edip tur atlarken, maça 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, İspanyol ekibiyle ilk resmi müsabakasına çıkmış oldu.

Real Madrid, Copa del Rey (İspanya Kral Kupası) 3. turunda deplasmanda oynadığı Arandina mücadelesini 2-0 kazanarak, bir üst tura yükseldi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, İspanyol temsilcisiyle ilk resmi maçına çıktı.

18 yaşındaki futbolcu, 11'de başladığı mücadelenin 59. dakikasında yerini Federico Valvarde'ye bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Real Madrid, Arda Güler, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler, Real Madrid ile ilk resmi maçına çıktı - Son Dakika


00:18
Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk frikik denemesi direkten döndü Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk frikik denemesi direkten döndü
23:38
AK Parti İstanbul, yerel seçim şarkısını açıkladı: Çoğu Bitti Azı Kaldı AK Parti İstanbul, yerel seçim şarkısını açıkladı: Çoğu Bitti Azı Kaldı
23:15
AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti
22:59
Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı
22:34
İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü
22:32
AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday
22:13
Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34
İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı

Son Dakika
00:18 Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk frikik denemesi direkten döndü
23:38 AK Parti İstanbul, yerel seçim şarkısını açıkladı: Çoğu Bitti Azı Kaldı
23:15 AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti
22:59 Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı
22:34 İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü
22:32 AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday
22:13 Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34 İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı
21:22 AK Parti, İstanbul Belediye Başkanı adaylığını Murat Kurum'a tebliğ etti
20:41 Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 01:48:43. #1.11#
SON DAKİKA: Arda Güler, Real Madrid ile ilk resmi maçına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement