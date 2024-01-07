Arda Güler, Real Madrid ile ilk resmi maçına çıktı

Real Madrid, İspanya Kral Kupası 3. turunda deplasmanda karşılaştığı Arandina'yı 2-0 mağlup edip tur atlarken, maça 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, İspanyol ekibiyle ilk resmi müsabakasına çıkmış oldu.
Real Madrid, Copa del Rey (İspanya Kral Kupası) 3. turunda deplasmanda oynadığı Arandina mücadelesini 2-0 kazanarak, bir üst tura yükseldi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, İspanyol temsilcisiyle ilk resmi maçına çıktı.
18 yaşındaki futbolcu, 11'de başladığı mücadelenin 59. dakikasında yerini Federico Valvarde'ye bıraktı. - İSTANBUL
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