ABD'de çocukları bir anda kelleşen aile, kameraya baktıklarında komşularının kapıya zehirli kimyasal sürdüğünü gördü - Son Dakika

ABD'de çocukları bir anda kelleşen aile, kameraya baktıklarında komşularının kapıya zehirli kimyasal sürdüğünü gördü

ABD\'de çocukları bir anda kelleşen aile, kameraya baktıklarında komşularının kapıya zehirli kimyasal sürdüğünü gördü
Son Güncelleme: 31.08.2023 17:41

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, sakatlık sonrası antrenmanlara başladı. ABD kampında sakatlanan Güler, Luka Modric'in kızıyla antrenman yaptı. Yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan genç yıldız, Modric'in kızını, "Yeni eğitmen" olarak tanımladı.

Dünya devi Real Madrid'de forma giyen ve sakatlığı bulunan genç yıldız Arda Güler, Luka Modric'in kızıyla antrenman yaptı.

30 MİLYONA TRANSFER OLDU

Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'ya İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan ve ABD kampında sakatlanan Arda Güler, sahalara geri dönmek için çalışmalara başladı.

MODRIC'IN KIZIYLA ANTRENMAN YAPTI

Yaklaşık olarak sakatlığı nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan genç yıldız, takımın bel kemiği olan Modric'in kızıyla antrenman yaptı

"YENİ EĞİTMEN"

Antrenman esnasında bir de video çeken genç yetenek Arda Güler, Modric'in kızını "Yeni eğitmen" olarak nitelendirdi.

Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ABD'de çocukları bir anda kelleşen aile, kameraya baktıklarında komşularının kapıya zehirli kimyasal sürdüğünü gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de çocukları bir anda kelleşen aile, kameraya baktıklarında komşularının kapıya zehirli kimyasal sürdüğünü gördü - Son Dakika
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