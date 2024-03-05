Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı - Son Dakika
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Spor

Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı

Arda Güler, yaz döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmuştu. Yaşadığı sakatlıkların ardından İspanyol ekibinde fazla forma şansı bulamayan milli yıldızın Galatasaray'a kiralık geleceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

05.03.2024 10:42  Güncelleme: 10:48
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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası kazanan Arda Güler, gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takmıştı. Birçok Avrupa devinin girdiği kıyasıya transfer yarışında mutlu sona ulaşan taraf İspanyol ekibi Real Madrid olmuştu. Madrid temsilcisi ve Fenerbahçe; 20 milyon Euro bonservis + 10 milyon Euro bonus + bir sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşmaya varmıştı. Ancak Güler sakatlıkları nedeniyle takımda şans bulamadı.

MILAN DEVREYE GİRDİ

Geçtiğimiz günlerde Milan'ın Arda Güler'i 2 sezonluğuna kiralamak istediği için girişimlerde bulunduğu öne sürülmüştü. Ayrıca yıldız futbolcu ile Borussia Dortmund, Sevilla, Mallorca ve Las Palmas da gibi takımlar da ilgileniyor.

Fotomaç'ın haberine göre sosyal medyada, Arda Güler'in Galatasaray'a kiralık geleceği iddiası hızla yayıldı.

Arda Güler Süper Lig\'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı

Arda Güler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Engin: Provokatif medya neyi kaşıyacagını şaşırdı. Rekabet değil kavga peşinde bunlar 41 3 Yanıtla
  • Pinokyo: Bu medya olmasa varya siyasette de sporda da sorunlar yarı yarıya azalır. 27 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı - Son Dakika
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