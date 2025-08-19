Arda Kardeşler UEFA Maçında Düdük Çalacak - Son Dakika
Arda Kardeşler UEFA Maçında Düdük Çalacak

19.08.2025 12:59
FIFA hakemi Arda Kardeşler, Neman Grodno-Rayo Vallecano maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Neman Grodno- Rayo Vallecano maçında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, 21 Ağustos Perşembe günü Belarus'un Neman Grodno ile İspanya'nın Rayo Vallecano takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçını yönetecek.

Macaristan'ın Szeged şehrindeki Szeged Grosics Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral üstlenecek.

Karşılaşmada Ozan Ergün dördüncü hakem, Onur Özütoprak VAR, Ömer Faruk Turtay AVAR olarak görev alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
13:00
Meclis’in önünde araç yakan şahsın 16 suç kaydı çıktı İşte yakalandığı an söyledikleri
Meclis'in önünde araç yakan şahsın 16 suç kaydı çıktı! İşte yakalandığı an söyledikleri
