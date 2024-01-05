İspanyol devi Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, eflatun-beyazlılarla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Arda'nın yarınki Kral Kupası maçında sahne alması beklenirken, Arandina'nın zemini ise büyük endişe yarattı.
Peş peşe yaşadığı sakatlıkları atlatan Arda, son oynanan Mallorca maçında kadroda yer alsa da oyuna giremedi.
Öte yandan Arda Güler'in yarın İspanya Kral Kupası son 32 turunda oynanacak Arandina-Real Madrid maçında ilk sürelerini alması bekleniyor.
Mundo Deportivo'da yer alan haberde Arda Güler'in söz konusu maçta forma giyeceği aktarılırken, Arandina'nın zemini endişe yarattı. Kral Kupası'nda bir önceki turda Cadiz'i eleyen Arandina'nın stadının zeminindeki bozukluklar dikkat çekti.
İşte 7 Aralık'taki maçta Arandina zeminin durumu;
Son Dakika › Spor › Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de 'Oynamasın' diyor - Son Dakika