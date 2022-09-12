Arda Turan aktif futbolculuk kariyerini noktaladı

Futbola Galatasaray 'da başlayan, kariyerinde başardıklarıyla Türk futbol tarihine adını yazdıran, yurt dışında Atletico Madrid ve Barcelona gibi kulüplerde forma giyen ve milli formayla birçok önemli başarıya imza atan Arda Turan , 35 yaşında aktif futbolculuk yaşamını sonlandırdığını açıkladı.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Son olarak Galatasaray'da forma giyen ve geçen sezon itibarıyla sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sona eren Arda, paylaştığı bir video ile veda açıklaması yaptı. "Benim için, annem için, babam için, kardeşim, eşim, çocuklarım için muhteşem bir yolculuktu" diyen Turan, "Umarım sizin için de öyle olmuştur. Zordu ama çok güzeldi. Beni seven, oynarken değer gösteren, el üstünde tutan, elini üstümden çekmeyen, eleştiren, benden nefret eden herkese hakkımı helal ediyorum; çünkü bu hikayede hepsi olmalıydı. Siz de hakkınızı helal edin. Artık göz yaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti geldi. Tüm yolculuk boyunca elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ve bence fena da bir iş çıkarmadım. Yeniden hazırım; mücadele etmeye, kazanmaya, kaybetmeye. Çünkü yaşamak budur! Futbolun içinde, saha kenarında, yeniden görüşünceye dek... Oyun, devam ediyor" ifadelerini kullandı.BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER

Türkiye'de Galatasaray, Manisaspor ve Başakşehir formalarını terleten deneyimli isim, İspanya'da ise Atletico Madrid ve Barcelona'da oynadı. Futbolculuk kariyerine 1 Avrupa Ligi, 2 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 2 İspanya La Liga, 3 İspanya Kral Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu sığdıran Arda Turan, toplamda 527 resmi maçta forma giydi ve 90 gol, 127 asiste imza attı. A Milli Futbol Takımı'nın formasını ise 100 kez terleten Turan, ay-yıldızlı formayla 16 gol kaydederken, 25 de asist yaptı.

- İstanbul