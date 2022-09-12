Arda Turan aktif futbolculuk kariyerini noktaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Arda Turan aktif futbolculuk kariyerini noktaladı

12.09.2022 17:29
Arda Turan aktif futbolculuk kariyerini noktaladı

Futbola Galatasaray'da başlayan, kariyerinde başardıklarıyla Türk futbol tarihine adını yazdıran, yurt dışında Atletico Madrid ve Barcelona gibi kulüplerde forma giyen ve milli formayla birçok önemli başarıya imza atan Arda Turan, 35 yaşında aktif futbolculuk yaşamını sonlandırdığını açıkladı.

Futbola Galatasaray'da başlayan, kariyerinde başardıklarıyla Türk futbol tarihine adını yazdıran, yurt dışında Atletico Madrid ve Barcelona gibi kulüplerde forma giyen ve milli formayla birçok önemli başarıya imza atan Arda Turan, 35 yaşında aktif futbolculuk yaşamını sonlandırdığını açıkladı.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Son olarak Galatasaray'da forma giyen ve geçen sezon itibarıyla sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sona eren Arda, paylaştığı bir video ile veda açıklaması yaptı. "Benim için, annem için, babam için, kardeşim, eşim, çocuklarım için muhteşem bir yolculuktu" diyen Turan, "Umarım sizin için de öyle olmuştur. Zordu ama çok güzeldi. Beni seven, oynarken değer gösteren, el üstünde tutan, elini üstümden çekmeyen, eleştiren, benden nefret eden herkese hakkımı helal ediyorum; çünkü bu hikayede hepsi olmalıydı. Siz de hakkınızı helal edin. Artık göz yaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti geldi. Tüm yolculuk boyunca elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ve bence fena da bir iş çıkarmadım. Yeniden hazırım; mücadele etmeye, kazanmaya, kaybetmeye. Çünkü yaşamak budur! Futbolun içinde, saha kenarında, yeniden görüşünceye dek... Oyun, devam ediyor" ifadelerini kullandı.BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER

Türkiye'de Galatasaray, Manisaspor ve Başakşehir formalarını terleten deneyimli isim, İspanya'da ise Atletico Madrid ve Barcelona'da oynadı. Futbolculuk kariyerine 1 Avrupa Ligi, 2 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 2 İspanya La Liga, 3 İspanya Kral Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu sığdıran Arda Turan, toplamda 527 resmi maçta forma giydi ve 90 gol, 127 asiste imza attı. A Milli Futbol Takımı'nın formasını ise 100 kez terleten Turan, ay-yıldızlı formayla 16 gol kaydederken, 25 de asist yaptı.


- İstanbul
YORUMLAR
500
Arda Turan futbolculuk kariyerini resmen noktaladı: Artık gözyaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti Arda Turan futbolculuk kariyerini resmen noktaladı: Artık gözyaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti Arda Turan, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladı Açıklaması Arda Turan, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladı Açıklaması
Kaynak: DHA

Atletico Madrid, Galatasaray, Arda Turan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan aktif futbolculuk kariyerini noktaladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:29 Öğretmene soru soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı cevapla kendi öğrencilik yıllarına döndü!
17:14 Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
16:54 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en çok şapkaları konuşuldu! İşte birbirinden tuhaf şapkaları
16:47 1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak
16:40 Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak
16:14 İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu
16:09 Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni toplamıştı! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı ağızları açık bıraktı
16:08 Büyük gün belli oldu! Yüzbinlerce memuru yakından ilgilendiren teklif Vedat Bilgin'e götürülecek
16:56 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan erken seçim iddiası! Bu kez tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 17:37:29. #1.11#
SON DAKİKA: Arda Turan aktif futbolculuk kariyerini noktaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement