Arda Turan: Beşiktaş Maçı Zor Geçecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Arda Turan: Beşiktaş Maçı Zor Geçecek

Arda Turan: Beşiktaş Maçı Zor Geçecek
30.07.2025 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, Beşiktaş maçı öncesi psikolojik zorluklardan bahsetti.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda yarın BeşiktaşPolonya'nın Krakow kentinde ağırlayacak Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, psikolojik olarak zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

Maçın oynanacağı Reymana Stadı'ndaki basın toplantısında konuşan Turan, "Yarın bizim açımızdan sezonun psikolojik olarak en zor maçlarından biri olacak. Beşiktaş tarihi ve geçmişi bu geri dönmelere hazır. Biz de en yüksek konsantrasyonumuzla sahada olacağız. Gelişmemiz için, seri yapmamız için önemli. Tüm benliğimizle sahada olacağız. Her maç bizim için final niteliğinde olacak. Beşiktaş'a karşı oynamak kolay değil. Çok önemli oyuncuları var. Yarın rahat davranırsak başımıza gelecekler bizi bütün sene takip edebilir." diye konuştu.

Planlarının hazır olduğunu kaydeden Arda Turan, "Oyunun kontrolünü elimizde tutmak istiyoruz. Beşiktaş'a karşı bu kolay olmayacak. Oyunun iki tarafına da hazırız. Her türlü planlarımızı yaptık. Beşiktaş'ın üstümüze geleceği anlar olacaktır. İyi savunma yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Planlarımız hazır umarım yarın sahada uygulayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Turan, ekibinin bir süre sonra duraklama dönemine gireceğini belirterek "Shakhtar'ın topa sahip olarak oynama ve oyuna hükmetme kültürü var. Böyle durumlarda oyuncular kısa sürede olumlu tepkiler verebilir. Otomatizm ve mekanizm için uzun süreli tekrarlar lazım. Bu yükselişten sonra bir duraksama bekliyoruz. Buna hazır olmak zorundayız. Oralarda başka oyun planlarıyla bunu toparlamaya çalışacağız. Birden yüksek seviyede her şeyin oturması mümkün değil. İnönü Stadı'nda da eksikliğimiz vardı. Birkaç geçiş pozisyonu verdik. Genel oyundan memnunum. Böyle oyunlar oynuyorsanız daha önemli sonuçlar almalısınız. Doğru yolda olduğumuzu görüyorum. Oyuncularıma 40 günlük süreçten dolayı teşekkür ediyorum. 40 gün otelde kalmak kolay değil. Muhteşem bir aile oldular. Bu yaptıkları bile çok büyük bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Arda Turan, İstanbul'da oynanacak UEFA finali ile ilgili bir soruya, "Bizim için bir final var o da yarın. Yüzde yüzümüzle yarın olacağız. Uzun vadeli hedeflere bakarsak aradaki merdivenlerde takılıp düşeriz. Herkes işin sonuna kadar gitmek ister ama yapmamız gereken tek tek gitmek. Bütün benliğimizle yarın sahada olmamız gerekli. Bütün hayallerimiz yarın kazanmak üzerine. Yarın kazanıp huzurlu bir şekilde Lviv'e gitmek istiyoruz." şeklinde cevap verdi.

Turan, Türk futbolunun gelişimi için istikrarın önemli olduğunu aktararak "İyi yönde bir gelişim var. Eğer istikrarlı olunursa iyi olabilir. Skorlardan bağımsız doğruda ısrar etmek önemli. Doğru yaptığınızda bazen skor gelmeyebilir ama doğruda ısrar etmek genel gelişim için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Umarım Türk futbolu da böyle yapar." diye konuştu.

Kevin: "Takımın performansından memnunum"

Basın toplantısına katılan Kevin, ilk maç öncesi Brezilyalı futbolcu Neymar ile bir telefon görüşmesi yapmadığını belirterek "Maalesef bu doğru değil bir dedikodu. Neymar ile böyle bir telefon görüşmesi yapmak bizi memnun ederdi. Takımın performansından memnunum. Umarım maçta da böyle devam ederiz. Hocam daha fazla gol atmamı, yetinmememi söylüyor. Ben de elimden geldiğince atmaya çalışıyorum."değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Shakhtar Donetsk, Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Arda Turan, Beşiktaş, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan: Beşiktaş Maçı Zor Geçecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı
Galatasaray’dan Barış Alper’e Yeni Sözleşme Galatasaray'dan Barış Alper'e Yeni Sözleşme
Tutuklanan FETÖ’cü kundakçının, İYİ Parti’deki görüntüleri ortaya çıktı Tutuklanan FETÖ'cü kundakçının, İYİ Parti'deki görüntüleri ortaya çıktı
Üstünde tavşan kostümü, elinde oyuncak tüfekle metroya binen şahıs gözaltına alındı Üstünde tavşan kostümü, elinde oyuncak tüfekle metroya binen şahıs gözaltına alındı
Yol ortasında yumruk ve sopalarla öldüresiye dövdüler Yol ortasında yumruk ve sopalarla öldüresiye dövdüler
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı Uçuşlar askıya alındı Yemen'den İsrail'e füze saldırısı! Uçuşlar askıya alındı
Denizli’de polis memuru kaldığı apartta intihar etti Denizli'de polis memuru kaldığı apartta intihar etti
2 yaşındaki bebek, 5. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti 2 yaşındaki bebek, 5. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Sineklerle mücadele etmek için bukalemun beslemeye başladı Sineklerle mücadele etmek için bukalemun beslemeye başladı
30 yaş üstü öğrencilere mahkemeden iyi haber İBB’nin kararı iptal edildi 30 yaş üstü öğrencilere mahkemeden iyi haber! İBB'nin kararı iptal edildi

20:35
MGK sonrası 6 maddelik açıklama: Terör prangasının sökülüp atılmasıyla birlikte milli hedeflerimize daha hızlı ilerleyeceğiz
MGK sonrası 6 maddelik açıklama: Terör prangasının sökülüp atılmasıyla birlikte milli hedeflerimize daha hızlı ilerleyeceğiz
19:09
Londra’da hava sahası kapatıldı, tüm seferler iptal
Londra'da hava sahası kapatıldı, tüm seferler iptal
18:47
Bursa’da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
Bursa'da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
15:50
Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü
Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü
15:35
8.8’lik depremin ardından Rusya’daki yanardağ faaliyete geçti
8.8'lik depremin ardından Rusya'daki yanardağ faaliyete geçti
09:30
Şampiyonlar Ligi’nde günün sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları
09:29
Bir gecede milyoner oldu
Bir gecede milyoner oldu
09:08
8.8’lik deprem sonrası Japonya’da balinalar karaya vurdu
8.8'lik deprem sonrası Japonya'da balinalar karaya vurdu
08:31
Aldığı teklif karşısında şoke olan Armağan Çağlayan mesajları ifşa etti
Aldığı teklif karşısında şoke olan Armağan Çağlayan mesajları ifşa etti
07:56
8.8’lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı İşte o anlar
8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar
02:49
İstanbul metrosunda panik anları Tavşan kostümlü tüfekli genç gözaltına alındı
İstanbul metrosunda panik anları! Tavşan kostümlü tüfekli genç gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 20:55:19. #7.13#
SON DAKİKA: Arda Turan: Beşiktaş Maçı Zor Geçecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.