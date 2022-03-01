Arda Turan, Burak Elmas'ı sinirlendirdi: Daha sorumlu davranmasını beklerdim - Son Dakika

Haber Global'de Buket Aydın'a konuk olan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçen gün Fatih Terim ile çekildiği fotoğrafı paylaşarak gündeme oturan Arda Turan ile ilgili konuşan Elmas, deneyimli futbolcunun hata yaptığını belirtti.

"ARDA'NIN DAHA SORUMLU DAVRANMASINI BEKLERDİM"

Burak Elmas, Fatih Terim ile fotoğrafını paylaşan Arda Turan için, "Arda'nın Fatih hocayla birlikte olmasıyla ilgili hiçbir rahatsızlık duymadım. Ama kaptan olarak, içinden geçilen bu hassas dönemde, mevcut hocasının ekstra haksız eleştiriye tabi tutulduğu bu dönemde, kaptan olarak öyle bir resmi koymaması gerektiğini düşünüyorum. Fatih hocayla kişisel ilişkisi var, istediği zaman görüşebilir. Bununla ilgili bir düşüncem yok ama bence o resmi paylaşarak hata yaptı. Galatasaray kaptanı olarak, daha sorumlu davranmasını beklerdim." dedi.