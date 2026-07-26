Arda Turan: \'Bursaspor’un Atmosferi Şampiyonlar Ligi’nden Daha Güzel\'

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile hazırlık maçında 0-0 berabere kalan Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, karşılaşmanın muhteşem bir atmosferde oynandığını belirterek, 'Şampiyonlar Ligi'nde bile böylesini görmek zor.' dedi

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Arda Turan, Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın finans yönetimi konusunda beğendiği yöneticiler arasında yer aldığını

Bursaspor'un muhteşem bir takım olduğunu belirten Turan, "Bugün karşımda sistemi olan gerçek bir futbol takımı gördüm. O yüzden Mustafa hocayı tebrik ediyorum. Bir takım oluşturmak, oyun felsefesi oluşturmak kolay değil. Ülkemizde de bununla ilgili sabırsızlığı bildiğim için bu konudaki desteğimi ona belirtmek isterim." dedi.

Turan, çok iyi bir atmosferde sahaya çıktıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Muhteşem bir seyirci, muhteşem bir misafirperverlik. Bir hazırlık maçında 40 bin kişiye oynamak ne demek? Ben de ilk defa bunu yaşıyorum. Barcelona'da yaşamıştım daha önce. Oyuncularıma 'Şampiyonlar Ligi seviyesinde.' demiştim ama Şampiyonlar Ligi'nde bile böylesi az görürler. Göztepe, Bursa, Eskişehir gibi böyle taraftarlara ihtiyacımız var. Futbolu seyircisiz oynamanın ne demek olduğunu en iyi Shakhtar bilir. Bu kadar iyi oyuncular, genç oyuncular bugün buraya gelince şaşırdılar. Görüyorsunuz ki o kadar değerli oyuncular ama oynamak çok zor. Bunun dışında çok mutluyum."

A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik

Turan, FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ederek, "Bize bir kez daha gurur yaşattılar. Ne diyebiliriz ki onlara? Hepimize ilham kaynağı oluyorlar, örnek oluyorlar. Tüm kalbimle tebriklerimi gönderiyorum." diye konuştu.

"Bursaspor mutlaka her zaman büyük kalacak"

Bursaspor'un bugün iyi mücadele ettiğini anlatan Turan, "Savunmadaki birebir baskı şiddetlerini, enerjilerini, hücumdaki geçişlerini, arkadan kurdukları üçlü oyunu, yerleşimlerini çok beğendim. Oyuncularıma da bugün müdahale etmek istemedim. Kendilerine çözümlerini, birazcık fiziksel hallerini de görmek istedim. Çünkü bizim kampımız devam ediyor. Lig başladıktan sonra da iki haftada bu riski alacağız. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne hazır olmak zorundayız. Bilerek 10 gün geç başladık. Bildiğiniz üzere savaş olduğu için oyuncularım ailesiyle vakit geçirsin diye, psikolojik olarak daha iyi gelsinler diye onlara zaman tanıdım." ifadelerini kullandı.

Arda Turan, Bursaspor'un iyi bir organizasyona sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Benim 2018'de bir röportajım var, 'Bu seyirciye bir tane şampiyonluk az.' diye. Hiçbir zaman sizi bırakmayan bir seyirciniz var. Görüyorum ki bütün şehir beraber olmuşsunuz, bütün sorunlarla ilgili herkes elini atıyor bir taşın altına. Başkanın bir birleştiriciliğini görüyorum genç, potansiyeli var. Bir şey deneyen, bir fikri olan bir hocanız var ve buraya aidiyet duygusu hisseden. Bence birçok birleşen beraber. Belki yani tabii ki bunu çok isterim ama bu sene çıkılamayabilir. Bursaspor mutlaka her zaman büyük kalacak. Önemli olan organizasyon olarak büyük kalmak gerekiyor. Çünkü Shakhtar'da bunun en güzel örneklerini yaşıyorum açıkçası. O yüzden dediğim gibi kalbim ve dualarım sizinle. "

Bursaspor Teknik Direktörü Er: "Böyle bir takımı buraya getirebilmek başarı"

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Arda Turan'a sıkışık takvime rağmen geldikleri için teşekkür etti.

Çok güzel bir ambiyans olduğunu ifade eden Er, şunları kaydetti:

"Böyle bir takımı buraya getirebilmek başarı. Geçen sene Ukrayna Ligi'ni çok rahat kazandılar, Konferans'ta yarı final oynadılar. Çok ciddi anlamda kıstas olarak ben almıyorum, bunu açık söyleyeyim. Bugünkü skor 0-0 da olsa, mağlup da olsak, hatta farklı da mağlup olsak aynı şeyleri söyleyecektim. Oyun bizim için önemliydi. Biz şu an o kalibrede değiliz, o potansiyelde değiliz ama ben hep oyuncularıma, 'Kimle oynarsak oynayalım, bu Süper Lig takımları da olabilir, şampiyon takım da olabilir asla pes etmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz, plana sadık kalacağız.' dedim. Shakhtar maçı bu gece güzel bir anı olarak aklımızda kalmalı ama bu maçı unutmalıyız."

Bursaspor'un yeni transferlerinden Amine Boutrah da taraftarlara teşekkür ederek, "Bursaspor'da olmaktan büyük keyif aldım, çok büyük zevk aldım. Stadımızda, inanılmaz bir atmosferde oynadık. Kariyerim boyunca sezon öncesi bir hazırlık maçında böyle bir atmosferi gerçekten görmemiştim." dedi.

Bursasporlu Ertuğrul Ersoy ise rakip kim olursa olsun, oynamak istediklerini oyunu sahaya yansıtmak için mücadele ettiklerini belirterek, "Ligde taraftarlarımızı memnun edecek bir oyunun sinyallerini verdiğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla bu maçın bizim için güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte lige başlarken bu maç bize iyi bir motivasyon olur." ifadelerini kullandı.