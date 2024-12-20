Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin ilk yarının son dakikasında bulduğu golle ortalık karıştı.
İlk yarının son bölümüne 1-0 geride giren Fenerbahçe, maçın 45+4. dakikasında En-Nesyri ile beraberlik golünü buldu. Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan ve futbolcular, Faslı forvetin golü öncesinde İrfan Can Kahveci'nin Caner Erkin'e faul yaptığı yönünde itirazlarda bulundu. Maçın hakemi Emre Kargın itirazlarından dolayı Arda Turan'ı kırmızı kartla cezalandırıldı.
İşte o pozisyon;
Öte yandan ilk yarının bitiş düdüğünün ardından En-Nesyri ile Ruben Vezo arasında gerginlik yaşandı. Daha sonra bazı oyuncular da tartışmaya dahil oldu. Diğer futbolcuların araya girmesiyle birlikte gerginlik sona erdi.
Son Dakika › Spor › Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı - Son Dakika
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