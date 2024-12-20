Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı

Spor

Depoları doldurun! Akaryakıta bir zam daha geliyor

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin ilk yarının son dakikasında bulduğu golle ortalık karıştı.

EN-NEYSRI GOLÜ ATTI, ARDA TURAN ATILDI

İlk yarının son bölümüne 1-0 geride giren Fenerbahçe, maçın 45+4. dakikasında En-Nesyri ile beraberlik golünü buldu. Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan ve futbolcular, Faslı forvetin golü öncesinde İrfan Can Kahveci'nin Caner Erkin'e faul yaptığı yönünde itirazlarda bulundu. Maçın hakemi Emre Kargın itirazlarından dolayı Arda Turan'ı kırmızı kartla cezalandırıldı.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

DEVRE ARASI FUTBOLCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

Öte yandan ilk yarının bitiş düdüğünün ardından En-Nesyri ile Ruben Vezo arasında gerginlik yaşandı. Daha sonra bazı oyuncular da tartışmaya dahil oldu. Diğer futbolcuların araya girmesiyle birlikte gerginlik sona erdi.