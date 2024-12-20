Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı - Son Dakika
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Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, sarı-lacivertlilerin 45+4. dakikada En-Nesyri ile bulduğu beraberlik golünün öncesinde İrfan Can Kahveci'nin Caner Erkin faul yaptığı yönünde yoğun itirazlarda bulununca kırmızı kart gördü.

20.12.2024 21:05  Güncelleme: 21:38
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin ilk yarının son dakikasında bulduğu golle ortalık karıştı.

EN-NEYSRI GOLÜ ATTI, ARDA TURAN ATILDI

İlk yarının son bölümüne 1-0 geride giren Fenerbahçe, maçın 45+4. dakikasında En-Nesyri ile beraberlik golünü buldu. Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan ve futbolcular, Faslı forvetin golü öncesinde İrfan Can Kahveci'nin Caner Erkin'e faul yaptığı yönünde itirazlarda bulundu. Maçın hakemi Emre Kargın itirazlarından dolayı Arda Turan'ı kırmızı kartla cezalandırıldı.

İşte o pozisyon;

Arda Turan çılgına döndü: Fenerbahçe golü attı, oyundan atıldı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

DEVRE ARASI FUTBOLCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

Öte yandan ilk yarının bitiş düdüğünün ardından En-Nesyri ile Ruben Vezo arasında gerginlik yaşandı. Daha sonra bazı oyuncular da tartışmaya dahil oldu. Diğer futbolcuların araya girmesiyle birlikte gerginlik sona erdi.

Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı

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Son Dakika Spor Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Kaan Yıldız:
    yapının kralı devreye girmiş yine..... 64 5 Yanıtla
  • Osman Kaan:
    Arda hoca yüzde yüz haklı, Ali koç yine akıtıyor paraları hakemlere 59 4 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Bazen Galatasaray gibi hakemi de yenmeniz gerekir. Fenere uydurma penlatı verilse de trabzonspor auta çıkan toptan gol bulsa da hepsinin üste üste koyup yenmeniz gerekir. Ama Eyüpspor o kadar büyük kulüp değil. 52 4 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Eyüp aynı pozisyonda gol atsa iptal ederlerdi, VAR Eyüp'ün hakkı için YOK 39 6 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    OLMASI GEREKEN SKOR EYÜPSPOR : 2 - FB : 0 VAR HAKEMİ KARARI SKOR EYÜPSPOR : 21- FB : 1 ÜZÜLMEYİN FENERLİLER BU HAFTA BONUS 1 PUAN OLDU 26 5 Yanıtla
  • Bulent Yagan:
    YAPI (kredi) devrede Yapı Kredi =KOÇ 24 3 Yanıtla
  • Ogulcan Kayhan:
    oç ları 21 6 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    HAKEMDEN 2, REZALET DE GELDİ DK 68 HİÇ UTANMA DA YOK ARSIZLAR DA 23 3 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    ŞİKEBAHÇENİN GÖLDEN ÖNCE YAPTIĞİ FAULÜ YAYINCI KURULUŞ TEK AÇIDAN 2 DEFA GÖSTERDİ SADECE NEDEN DERSİNİZ 21 4 Yanıtla
  • Göksel Tuygun:
    hiç oynanmasın maç meneve yazın 3 puan ahlaksızlar 16 3 Yanıtla
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