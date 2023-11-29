7.5 milyon dolarını 'Fatih Terim Fonu'na kaptıran Arda Turan ses verdi

Seçil Erzan'ın futbol dünyasından milyonlarca dolarlık vurgun yaptığı Fatih Terim Fonu'na en çok para kaptıran isimlerden olan Arda Turan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"TEK KELİME AÇIKLAMA YAPMAYACAĞIM"

Konuyla ilgili ilk kez net bir açıklama yapan Turan, "Yargıya intikal etmiş bir süreç var. Adalete saygımdan dolayı konuyla ilgili tek kelime açıklama yapmadım, yapmayacağım. Benim adımla yayılan sözlere lütfen itibar etmeyiniz. Saygılarımla" ifadelerine yer verdi.

İşte Turan'ın paylaşımı;

FON SKANDALI NASIL BAŞLADI?

Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişiyi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davası gündemdeki yerini koruyor. Eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in adının geçmesinden dolayı "Fatih Terim Fonu" olarak anılan olayın yankıları sürerken Gençlik ve Spor Bakanlığı Teftiş Kurulu da inceleme başlattı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yıl içinde İstanbul Göktürk'te bir eve baskın düzenledi. Bu baskında özel bir bankanın Büyükdere şube müdürü Seçil Erzan gözaltına alındı. Bu operasyonun ardından "Fatih Terim Fonu" iddialarına neden olan dosyanın kapağı açılmış oldu. Evinde arama yapılan şüpheli Erzan hakkında ertesi gün nöbetçi mahkeme tarafından tutuklama kararı çıktı. Adli sürecin çok hızlı ilerlediği bu dosyanın kapağı aralandığında ise ortaya aralarında ünlü isimlerin olduğu ve yaklaşık 80 milyon doları bulduğu ifade edilen bir dolandırıcılık soruşturması çıktı.

216 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 66 yıldan 216 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ve 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.

LİSTEDE SPOR CAMİASININ ÜNLÜ İSİMLERİ VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz tarafından yürütülen soruşturmada dosyaya onlarca şikayet dilekçesi girdi. 'Mağdur' sıfatıyla şikayet edenler arasında Galatasaray camiasının tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Semih Kaya'nın yanı sıra kulüp yöneticilerinin olduğu iddia edildi.

MİLYONLARCA DOLAR BUHAR OLDU

Soruşturmanın bu aşamasında, Fatih Terim'in yaklaşık 10 milyon dolar kaybettiğini ifade edilirken, bazı iddialara göre dosya büyüklüğü 80 milyon dolara yakındı. Terim'in 12,5 milyon doları, Arda Turan'ın ise için 6 ile 8 milyon euro arasında parasının kaybolduğu da iddia edildi.

PARANIN ELDEN TESLİM EDİLMESİ BAKANLIĞIN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Öte yandan Ponzi soruşturmasında Gençlik ve Spor Bakanlığı da devreye girdi. Bu kapsamda Bankacı Seçil Erzan ile fon ve para trafiği içinde bulunan futbolcular, bu sporcuları Erzan'a yönlendiren isimler, bunlar arasındaki ilişkiler incelenecek. Aynı zamanda faaliyete konu paranın kaynağına ilişkin de incelemeler yapılacak. Erzan'a verilen paranın banka üzerinden değil de elden teslim edilmesi büyük miktarda paranın kaynağına ilişkin şüpheler doğuruyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve adli soruşturma süreciyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da devreye girmesi söz konusu.