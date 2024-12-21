Arda Turan'dan Fenerbahçe Maçı Değerlendirmesi - Son Dakika
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Arda Turan'dan Fenerbahçe Maçı Değerlendirmesi

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Fenerbahçe ile oynanan 1-1 berabere kalan maçı değerlendirdi.

21.12.2024 00:23
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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, kırmızı kart gördüğü pozisyon için, "İlk yarının sonunda Caner'in suratına bir temas var. Ben orada faul olup, olmamasına itiraz etmedim. Oyuncunun yüzüne veya kafasına darbe gelince sağlık açısından durdurması gerektiği için itiraz ettim. Hepimizin oyuncuları değerli" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor evinde mücadele ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Bence güzel maç oldu. Maçın başındaki tahminlerimizle beraber Maximin'in oynamayacağını düşünerek biz de Ampem'i oturttuk. Kostic'in ortalarını riske etmek istedik. Kenar ortalarına yönlendirmeye çalıştık. Geçiş oyununda zaman zaman iyi işler yaptık. İlk yarıda defans tarafından çok memnunum. İlk yarının sonunda Caner'in suratına bir temas var. Ben orada faul olup, olmamasına itiraz etmedim. Oyuncunun yüzüne veya kafasına darbe gelince sağlık açısından durdurması gerektiği için itiraz ettim. Hepimizin oyuncuları değerli. Fenerbahçe takımına karşı saygım çok büyük, dostlarımız var. Benim oyuncum değersiz mi? Darbe alıp, yere düşüyor. Neden durdurmuyorsun? Ondan sonra 10 saniyeden fazla zaman geçti. İkinci yarı normal olarak Fenerbahçe ikinci forveti de aldı. Zaman zaman çok iyi savunduk. Kenar ortaları yordu. Doruk bugün muhteşem mücadele etti. Bizim değerli olan Dorukhan'ın yerine Emre Mor'u alabilme cesaretini gösterdik. Çünkü Fenerbahçe'ye karşı ne kadar yaslanırsak yaslanalım hücum da etmemiz lazım. Kazanabilecek hamle yaptık. Bütün oyuncularımı gönülden kutluyorum. Bizim için 1 puan, oyun olarak kazanılmış bir 3 puan gibi. Jose Mourinho gibi büyük bir teknik direktöre karşı böyle mücadele vermek benim için de iyi bir sınav oldu. Fenerbahçe çok yetenekli bir takım. Minimum da pozisyon verdiğimizi düşünüyorum. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Daha iyi oynayacağız. Bugün için aldığım 1 puan çok değerli. Daha önce burada, şurada oynamıştı, bunlar çok kıymetli genç çocuklar, iyi insanlar. Oyuncuların onurlarını 1 maç üzerinden değerlendirilmemeli. Buna yardımcı olun. Bizim ne olduğumuz belli. Bugün kaybedebilirdik. Beşiktaş'ta kazanabilirdik, Galatasaray'da kazanabilirdik. Oyunu saha içinde bırakmaya çalışalım. Her maça nasıl hazırlandıysak öyle hazırlandık. Fenerbahçe büyük camia, karşısında Jose Mourinho ekstra motivasyon olmaz mı. Onlara gerekli saygıyı gösterdik. Fenerbahçe çok az gol yiyor. Kazanacak kadar oynadığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Berke, Türkiye'nin en formda kalecisi"

Kaleci Berke Özer hakkında da konuşan Turan, "Biz her gün dünyanın en iyi kulübünde çalışıyoruz gibi çalışmaya gayret ediyoruz. Berke'nin gelişiminden çok memnunum. Ama her gün dışarıya kulakları dışa tıkayıp, bu performansına devam etmeli. Şu anda Türkiye'nin en formda kalecisi. Çok çalışıyor. İyi bir çocuk, duygusal bir çocuk. Beraber paylaşıyoruz. Ağabey-kardeş, hoca-öğrenciyiz. Ülkeye kaleci kazandırdığımızı düşünüyorum. Uğurcan, Mert, Altay'ın gibi çok iyi kaleciler önünde var. Beraber inşallah milli takımda uzun yıllar hizmet ederler" şeklinde konuştu.

Beşiktaş teknik direktörlüğü için sorulan bir soruya ise Arda Turan, "Eyüpspor teknik direktörüyüm. Olmayan konularla ilgili konuşmuyorum. Beşiktaş büyük bir camia. Onlara bu şekilde ayaküstü konuşmak saygısızlık olur. Hayatım boyunca Galatasaraylı olduğumu dile getirdim" diye cevap verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Arda Turan'dan Fenerbahçe Maçı Değerlendirmesi - Son Dakika

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