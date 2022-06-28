Arda Turan'dan peş peşe itiraflar: Beşiktaş'tan teklif aldım - Son Dakika
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Arda Turan'dan peş peşe itiraflar: Beşiktaş'tan teklif aldım

28.06.2022 22:29

Galatasaray ile sözleşmesi biten futbolcu Arda Turan kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Teknik direktör olmak istediğini belirten Turan, Sergen Yalçın'ın da zor zamanlarda kendisine sürekli destek olduğunu belirterek, "Sergen Yalçın'ı canım kadar severim. Benim sıkıntılar yaşadığım günlerimde bana telefon açtı, 'Beşiktaş'a gelmek ister misin?' dedi. Bana muhteşem sahip çıktı." ifadelerini kullandı.

TV100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına deneyimli futbolcu Arda Turan katıldı. Galatasaray ile devam etmeyeceğini belirten Arda Turan'dan çarpıcı bir Beşiktaş itirafı geldi.

"SERGEN YALÇIN'I CANIM KADAR SEVERİM"

Arda Turan, " Sergen Yalçın'ı canım kadar severim. Benim sıkıntılar yaşadığım günlerimde bana telefon açtı, 'Beşiktaş'a gelmek ister misin?' dedi. Bana muhteşem sahip çıktı. Dost dediğim insanların çıkmadığı kadar sahip çıktı." ifadelerini kullandı.

"EKİBİMİ TOPLUYORUM"

Deneyimli futbolcu, "Açıkçası şu anda Galatasaray'da oynayamayacağım için Katar, Dubai ya da Amerika'da; eşimin rahat edemeyeceği bir yerde oynayamazsam futbolu devam ettirmeyi düşünmüyorum. Alttan bir takımı alıp, UEFA Kupası final yolculuğuna giden bir hikaye olsa ona hizmet etmek isterim ama onun dışında futbol oynayacağımı düşünmüyorum. Teknik direktör olmak istiyorum, iyi bir teknik direktör olacağımı düşünüyorum. Ekibimi topluyorum." dedi.

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Son Dakika Spor Arda Turan'dan peş peşe itiraflar: Beşiktaş'tan teklif aldım - Son Dakika


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