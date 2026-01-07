Arda Turan'dan Shelvey'nin iddialarını olay yanıt: Gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi yoktur - Son Dakika
Arda Turan'dan Shelvey'nin iddialarını olay yanıt: Gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi yoktur

07.01.2026 17:21
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Eyüpspor dönemindeki eski futbolcusu Jonjo Shelvey'nin ''odasında alkol ve puro içerdi'' iddialarını yalanladı. Turan, Shelvey'nin anlattığı ortamın gerçeklikle ilgisi olmadığını belirtirken, açıklamaları asılsız bulduğunu ve saygısızlık olarak kabul ettiğini söyledi.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Eyüpspor döneminde takımında forma giyen Jonjo Shelvey'nin kendisi hakkında yaptığı açıklamalara yanıt verdi. İngiliz futbolcunun, "Antrenman sonrası puro ve alkol içerdi" iddialarını reddeden Turan, Shelvey'nin tasvir ettiği ortamın gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi olmadığını söyledi.

Arda Turan açıklamasında, Shelvey'nin sözlerinin "tespit sınırlarını aştığını" belirterek, "asılsız açıklamaları" hem kendisine hem de sağlık ekibine ve ülkeye saygısızlık olarak gördüğünü ifade etti.

"AİLEYE SAYGI VE DOĞRUDAN İLETİŞİM" VURGUSU

Arda Turan, açıklamasında çalışma prensiplerinin iki temel üzerine kurulu olduğunu belirterek, "Benim çalışma prensiplerimin iki temeli vardır. Aileye saygı ve doğrudan iletişim" dedi.

Turan, Shelvey'nin ailevi sorunları olduğunu söylediği ilk andan itibaren kendisine yardımcı olduklarını ve ailesini görebilmesi için süre sınırı olmadan izin verdiğini belirtti.

"TAKIM DOKTORLARINA HABER VERMEDEN İLAÇ KULLANDIĞINI ANLADIK"

Arda Turan, Shelvey'nin profesyonel süreçte de sorun yaşattığını öne sürerek, "Tüm yaklaşımlarımıza rağmen adı geçen futbolcunun, takım doktorlarına haber vermeden ve görüş almadan ilaç kullanmaya devam ettiğini, antrenmanlardaki sıra dışı davranışlarından anladık" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL TOPLANTILARDA EKİBİMDEN BİR PROFESYONEL BULUNUR"

Shelvey'nin "özel konuşmalar" üzerinden yaptığı iddialara da yanıt veren Turan, bu görüşmelerde daima ekipten bir profesyonelin bulunduğunu vurgulayarak, "Ben oyuncularımla yaptığım tüm özel toplantılara… ekibimden bir profesyoneli dahil ederim. Adı geçen oyuncunun, benimle özel konuşmaları için tasvir ettiği ortamın gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi yoktur" dedi.

SHELVEY NE DEMİŞTİ?

Jonjo Shelvey, Türkiye günlerini anlatırken Arda Turan için dikkat çeken ifadeler kullanmış ve Turan'ın "viskiyi çok sevdiğini, antrenmandan sonra ayaklarını masaya uzatıp puro ve viski içtiğini" öne sürmüştü. Shelvey, Turan için "deli" ifadelerini de kullanmıştı.

Shakhtar Donetsk, Arda Turan, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

  • Depechs Modes Depechs Modes:
    foncu varmi fon 1 0 Yanıtla
