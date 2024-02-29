Arda Turan\'dan yıllar sonra gelen itiraf: O zamanlar fark etmedim ama çok özlüyorum

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Kariyerinde Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona, Başakşehir gibi takımların formasını terleten ve A Milli Futbol Takımımızda da başarılara imza atan, şimdilerde Eyüpspor başında Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Arda Turan, UEFA TV'ye konuk oldu.

EURO 2024 öncesi yaptığı açıklamalarda EURO 2008'deki yarı finalle ilgili konuşan Turan o günleri çok özlediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyi oynadığım, beni vitrine çıkartan, uluslararası seviyede bazı şeyleri başarabileceğime inandığım ilk platformdur diyebiliriz EURO 2008 için. Ben 21 yaşındaydım o turnuvaya gittiğimizde. Takımda Fenerbahçe kaptanı Tuncay Şanlı, Emre Belözoğlu, Tümer Metin, Nihat Kahveci, Hamit Altıntop, Rüştü Reçber... Çok önemli oyunclar vardı. Birbirine inanan, iyi arkadaş olan, futbolun doğrularını yapan bir takımdık. O takımı çok özlüyorum, asla pes etmezlerdi. Kaybettiklerinde birbirlerini suçlamazlardı. O gün içindeyken anlamadık ama ne kadar tarihi ve büyük bir başarı yaptığımızı şimdi görüyorum"