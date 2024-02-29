Arda Turan'dan yıllar sonra gelen itiraf: O zamanlar fark etmedim ama çok özlüyorum - Son Dakika
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Arda Turan'dan yıllar sonra gelen itiraf: O zamanlar fark etmedim ama çok özlüyorum

Arda Turan, UEFA TV'ye yaptığı açıklamada EURO 2008'deki yarı final maçını ve o dönemdeki takım arkadaşlarını özlediğini belirtti. Turan, o turnuvada başarılı bir performans sergilediklerini ve ne kadar büyük bir başarı elde ettiklerini şimdi daha iyi anladığını söyledi.

29.02.2024 10:01  Güncelleme: 10:18
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Kariyerinde Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona, Başakşehir gibi takımların formasını terleten ve A Milli Futbol Takımımızda da başarılara imza atan, şimdilerde Eyüpspor başında Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Arda Turan, UEFA TV'ye konuk oldu.

EURO 2024 öncesi yaptığı açıklamalarda EURO 2008'deki yarı finalle ilgili konuşan Turan o günleri çok özlediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Arda Turan'dan yıllar sonra gelen itiraf: O zamanlar fark etmedim ama çok özlüyorum

"Çok iyi oynadığım, beni vitrine çıkartan, uluslararası seviyede bazı şeyleri başarabileceğime inandığım ilk platformdur diyebiliriz EURO 2008 için. Ben 21 yaşındaydım o turnuvaya gittiğimizde. Takımda Fenerbahçe kaptanı Tuncay Şanlı, Emre Belözoğlu, Tümer Metin, Nihat Kahveci, Hamit Altıntop, Rüştü Reçber... Çok önemli oyunclar vardı. Birbirine inanan, iyi arkadaş olan, futbolun doğrularını yapan bir takımdık. O takımı çok özlüyorum, asla pes etmezlerdi. Kaybettiklerinde birbirlerini suçlamazlardı. O gün içindeyken anlamadık ama ne kadar tarihi ve büyük bir başarı yaptığımızı şimdi görüyorum"

Arda Turan\'dan yıllar sonra gelen itiraf: O zamanlar fark etmedim ama çok özlüyorum

Arda Turan, Eyüpspor, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan'dan yıllar sonra gelen itiraf: O zamanlar fark etmedim ama çok özlüyorum - Son Dakika

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