Arda Turan, futbol oynadığı dünya devinin başına geçebilir - Son Dakika
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Spor

Arda Turan, futbol oynadığı dünya devinin başına geçebilir

Arda Turan, futbol oynadığı dünya devinin başına geçebilir

LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid, 13 yıllık teknik direktörü Diego Simeone'nin yerine arayışlara başladı. İspanyol devinde Simeone'nin yerine gelecek isimler arasında bir dönem kulüpte forma giyen Eyüspor teknik direktörü Arda Turan da var.

18.11.2024 18:48
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan'ın ilerleyen dönemde çalıştıracağı takım için İspanyol basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

ATLETICO SIMEONE'NİN YERİNE HOCA ARIYOR

LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid, 13 yıldır takımın teknik direktörlüğünü yapan ve birçok başarıya imza atan Diego Simeone'nin yerine arayışlara başladı. Relevo'nun haberine göre; Atletico Madrid, yeni futbol direktörü Carlos Bucero'nun 5 ay önce göreve gelmesinden bu yana Simeone sonrası dönem için hazırlık yapıyor.Haberde bu arayışın esas sebebinin 13 yıldır kulübün başında olan Simeone'nin bir gün gerçekleşecek ayrılığını olabildiğince az hasarlı atlatma isteği.

ADAYLARDAN BİRİSİ ARDA TURAN

Atletico Madrid'e yakın kaynaklara göre kulüp yönetiminin Simeone sonrası düşündüğü isimlerden birisi de Arda Turan. Fernando Torres, Gabi, Filipe Luis gibi isimler üzerinde de duran yönetim, Arda Turan'ın kısa sürede Eyüpspor ile başarılı işlere imza atması sebebiyle genç teknik adamı da listesine aldı.Haberde, Atletico Madrid yönetiminin Arda Turan'ı izlemeye aldığı ve Simeone sonrası dönem için en önemli adaylardan birisi olarak belirlediği kaydedildi.

SEBEBİ OYUNCULAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN AZALMASI

Öte yandan kulüp içinde Simeone'nin etkisi sebebiyle bir konfor alanı yaratıldığı ve diğer departmanların "yeterince iyi çalışmadığı" düşüncesi hakim. Ayrıca Arjantinli teknik direktörün oyuncular üzerinde eskisi kadar etkili bir gücü olmadığı ve başarılı sezonların devamının gelmemesinin en büyük sebebi olarak bu durumun görüldüğü belirtildi.

DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN TEKNİK DİREKTÖRÜ

Diego Simeone'nin dünyanın en çok kazanan teknik direktörlerinden birisi olması da kulübe maddi anlamda büyük bir yük getiriyor. 2023'te yapılan yeni düzenlemeyle Simeone'nin maaşı sezon bazında %45-55 oranında azaltıldı. Ancak toplamda Simeone'ye, 2023-2024 sezonunun kalan maaşıyla birlikte, 2026-2027'ye kadar olan dönemi kapsayan üç yıllık maaşı ödenecek. Bu düzenleme, Simeone'nin toplamda 100 milyon euroyu aşan bir gelir elde etmesini sağlarken kulübün yıllık maaş bütçesinde 19 milyon euro tasarruf yapmasına olanak tanıyor.

Atletico Madrid, Diego Simeone, Arda Turan, Eyüpspor, La Liga, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan, futbol oynadığı dünya devinin başına geçebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Çelikk:
    Başarısız adam geçse Ne Olur Atletico Madrid de Oynamadan Kulübede Oturup para kazandı.. İtici eleman 6 33 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    geçsin tabiki fona aktarır artık 9 10 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bu Adam Olmayanı Savunmayın Bana Ne B..k yaptığı günlerce ekranda gördük... Noktaa... 6 3 Yanıtla
  • Nullnull:
    Şu son dakikanın abartı yalan haberleri ayrı bir yarıyor 4 2 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Arda ve Atletico Madrid macerası. Çok komik. Yeryüzünde başka deneyimli teknik adam kalmadı mı!! 2 4 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Hiç güleceğim yoktu!.. Seçil Erzan gruptan ayrıldı:D 1 1 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    kesin bu haberi de kendisi yaptırmıştır 0 1 Yanıtla
  • Bay Pipo:
    AHAHAHAHAHAHAHA Günün fıkrası 0 1 Yanıtla
  • Volkan Eşref Aka:
    Ağam Şaka yapıyor :)) 0 0 Yanıtla
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