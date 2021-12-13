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Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel - Son Dakika

Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel

13.12.2021 13:29

2011'de Arda Turan'ı 13 milyon euroya renklerine bağlayan Atletico Madrid, bu kez 14 milyon euroya Kerem'i transfer ediyor. Arda Turan'ın satış rekoru Kerem'le tarihin tozlu sayfalarına karışacak.

Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalayan Galatasaray'a, İspanyol devi Atletico Madrid astronomik bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Madrid ekibi, Kerem için 14 milyon euroyu gözden çıkardı.

Arda Turan gibi Kerem'i de alıyorlar! Atletico Madrid'den yine rekor kıracak bedel

SIMEONE İSTİYOR

Galatasaray'daki başarılı performansıyla Avrupa'nın devlerini peşinde koşturan Kerem Aktürkoğlu, Atletico Madrid'in radarında. Takvim'in haberine göre İspanyol devi, Kerem Aktürkoğlu için 14 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Madrid'in hocası Diego Simeone, Kerem'de çok ısrarcı.

Arda Turan gibi Kerem'i de alıyorlar! Atletico Madrid'den yine rekor kıracak bedel

REKOR KIRILACAK

Transferin gerçekleşmesi halinde Sarı-Kırmızılıların Arda Turan'la gerçekleştirdiği en yüksek rakamla yerli satışı rekoru kırılmış olacak. Galatasaray'ın sattığı en pahalı yerli futbolcu Arda Turan. Arda 2011'de 13 milyon euroya Atletico Madrid'e gitmişti.

Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel

Kerem Aktürkoğlu, Atletico Madrid, Arda Turan, Madrid, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel - Son Dakika
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