Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel

Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalayan Galatasaray'a, İspanyol devi Atletico Madrid astronomik bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Madrid ekibi, Kerem için 14 milyon euroyu gözden çıkardı.

SIMEONE İSTİYOR

Galatasaray'daki başarılı performansıyla Avrupa'nın devlerini peşinde koşturan Kerem Aktürkoğlu, Atletico Madrid'in radarında. Takvim'in haberine göre İspanyol devi, Kerem Aktürkoğlu için 14 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Madrid'in hocası Diego Simeone, Kerem'de çok ısrarcı.

REKOR KIRILACAK

Transferin gerçekleşmesi halinde Sarı-Kırmızılıların Arda Turan'la gerçekleştirdiği en yüksek rakamla yerli satışı rekoru kırılmış olacak. Galatasaray'ın sattığı en pahalı yerli futbolcu Arda Turan. Arda 2011'de 13 milyon euroya Atletico Madrid'e gitmişti.