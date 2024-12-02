Arda Turan: Hayallerimizi Saklamamalıyız - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Arda Turan: Hayallerimizi Saklamamalıyız

Teknik direktör Arda Turan, hayallerimizin baskı altında kalmaması gerektiğini vurguladı.

02.12.2024 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Futbol Zirvesi'nde "Daha önceki hayallerimi gerçekleştirmem şimdiki hayallerimi yüksek sesle söylememi sağlıyor." dedi.

Dünya Futbol Zirvesi'nde "Elit Futbolculuktan Teknik Direktörlüğe Geçiş: Uyum ve Liderlik Yolculuğu" adlı panelde konuşan Turan, "Bireysel hedefler çok önemli ama bu spor, grup halinde bir şeyler başardığınızda sizi bireysel başarıya götürüyor." dedi.

Genç futbolcularla iletişimin önemine değinen Arda Turan, "Devir değişti. Onların özel alanlarına saygı duymalısınız." diye konuştu.

Elit futbolculuk hakkında konuşan Turan, "Oyuncunun kendini tanıması çok önemli. Oyuncuda aradığım en temel özellik budur." değerlendirmesinde bulundu.

Arda Turan, futbolculuktan teknik direktörlüğe geçişi hakkında ise şu yorumu yaptı:

"Teknik direktörlüğe sıfırdan başladığım yeni bir meslek olarak bakmam lazımdı. Futbolculuğu, oradaki egoyu ve hissiyatları bir kenara bırakmam lazımdı. Bu başka bir meslek. Eskiden 24'ten biriydim. Artık 24 kişiye bakan biriyim. O yüzden ilk kural egomu bir kenara bırakmak. İkinci kural oyuncuların bana futbol kariyerimden dolayı gösterdiği saygıyı bilgi ve antrenman metoduyla ispatlamaktı çünkü artık oyuncular çok zeki. Yeni mesleğim tam bir dersti. ilk 5 maçı kazanamadım ama hayatta inandığım bir şey var. Başarısızken de doğrularda ısrar etmelisiniz. 'Diego Simeone'nin defansı, Luis Enrique'nin hücumu' söylem muhteşem ama ya uygulama. Doğrularda ısrar ederek sabrederek çok tekrar ederek kıymetli oluyor ve başarı geliyor."

"Hayallerimizi bile kısıtlayıp tepki koyuyorlar"

Gelecekteki hayalleri hakkında konuşan Turan, "İnsanların ve basının baskısı hayallerinizi saklamanız gerektiğini hissettiriyor. Korkuyorsunuz söylemekten. Sen bunu yapabilirsin diye düşünecekler mi? Benim için en kötüsü hayallerin elinden alınması. Bir Türk çocuğu olarak zor bir coğrafyada yetiştik. Burada hayallerimizi söylemek çok iddialı gelebiliyor. Hayallerimizi bile kısıtlayıp tepki koyuyorlar." dedi.

"Oyunu sevmekten uzağız. Futbolda mutlu bir şekilde başarılı olmak istiyorum. En büyük hayalim Türk halkının bu oyunla mutlu olmasını sağlamak." ifadelerini kullanan Arda Turan, "Daha önceki hayallerimi gerçekleştirmem şimdiki hayallerimi yüksek sesle söylememi sağlıyor. Çocuklara hayallerini söyleme şansı verelim." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Arda Turan, Eyüpspor, Futbol, Kültür, Eğitim, Dünya, Riyad, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan: Hayallerimizi Saklamamalıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:57 Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11’leri açıklandı Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'leri açıklandı
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
17:52 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor
16:57 Putin ve Pezeşkiyan’dan “Suriye“ görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı Putin ve Pezeşkiyan'dan "Suriye" görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı
16:44 İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti
08:01 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osimhen’in pozisyonunda aynı fikirde birleşti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda aynı fikirde birleşti
07:49 Paketli gıdada görsel kandırmacası yapılamayacak Paketli gıdada görsel kandırmacası yapılamayacak
07:40 Tel Rıfat’taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esad’ın elinden aldı Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esad'ın elinden aldı
07:32 MasterChef’te elenen isim belli oldu, sosyal medyada yorum yağdı MasterChef'te elenen isim belli oldu, sosyal medyada yorum yağdı
07:23 Türkmenler, Tel Rıfat’a mehter marşıyla girdi Türkmenler, Tel Rıfat'a mehter marşıyla girdi
07:20 Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti
07:11 Meteoroloji uyardı, 3 bölgede sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı, 3 bölgede sağanak yağış bekleniyor
07:01 Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye’deki ilerleyişi Rusya ve İran’ın zayıfladığını gösteriyor Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi Rusya ve İran'ın zayıfladığını gösteriyor
06:16 ABD Başkanı Biden sözünden döndü, oğlu Hunter Biden’ı affetti ABD Başkanı Biden sözünden döndü, oğlu Hunter Biden'ı affetti
23:57 Küçük çocuğu fırına kilitleyip diri diri yaktılar Küçük çocuğu fırına kilitleyip diri diri yaktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 19:24:02. #1.11#
SON DAKİKA: Arda Turan: Hayallerimizi Saklamamalıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.