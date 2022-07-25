Arda Turan'ın gafı sosyal medyayı salladı: Orhan Veli Gencebay okumamış adamlar...

Galatasaray ile sözleşmesinin bitmesinin ardından henüz yeni bir takımla anlaşmayan ve futbolu bırakabileceği ihtimaller dahilinde olan Arda Turan'dan kolay kolay unutulmayacak bir gaf geldi.

Arda Turan kendisini eleştirenlere verdiği yanıtta 'Orhan Veli Kanık' diyeceğine 'Orhan Veli Gencebay' dedi.

"HAYATINDA ORHAN VELİ GENCEBAY'IN KİTABINI OKUMAMIŞ ADAMLAR BANA CAHİL DİYOR"

Arda Turan, "Hayatında Orhan Veli Gencebay'ın kitabını eline almamış, okumamış adamlar bana cahil diyor" yönündeki sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.

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