Arda Turan'ın gafı sosyal medyayı salladı: Orhan Veli Gencebay okumamış adamlar... - Son Dakika
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Arda Turan'ın gafı sosyal medyayı salladı: Orhan Veli Gencebay okumamış adamlar...

25.07.2022 16:07
Arda Turan'ın gafı sosyal medyayı salladı: Orhan Veli Gencebay okumamış adamlar...

Galatasaray'la yolları ayrılan Arda Turan'ın kendini eleştirenlere söylediği, "Hayatında Orhan Veli Gencebay'ın kitabını eline almamış, okumamış adamlar bana cahil diyor" ifadeleri sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Galatasaray ile sözleşmesinin bitmesinin ardından henüz yeni bir takımla anlaşmayan ve futbolu bırakabileceği ihtimaller dahilinde olan Arda Turan'dan kolay kolay unutulmayacak bir gaf geldi.

Arda Turan kendisini eleştirenlere verdiği yanıtta 'Orhan Veli Kanık' diyeceğine 'Orhan Veli Gencebay' dedi.

"HAYATINDA ORHAN VELİ GENCEBAY'IN KİTABINI OKUMAMIŞ ADAMLAR BANA CAHİL DİYOR"

Arda Turan, "Hayatında Orhan Veli Gencebay'ın kitabını eline almamış, okumamış adamlar bana cahil diyor" yönündeki sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.

İŞTE ARDA TURAN'A GELEN KOMİK YORUMLARDAN BAZILARI

Arda Turan'ın gafı sosyal medyayı salladı: Orhan Veli Gencebay okumamış adamlar...
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Orhan Veli Kanık, Orhan Gencebay, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan'ın gafı sosyal medyayı salladı: Orhan Veli Gencebay okumamış adamlar... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Turan'ın gafı sosyal medyayı salladı: Orhan Veli Gencebay okumamış adamlar... - Son Dakika
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