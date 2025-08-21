Arda Turan\'ın Shakhtar Donetsk\'i turu tehlikeye soktu

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Shakhtar Donetsk ile Servette karşı karşıya geldi. Polonya'daki Stadion Miejski'de oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip Servette, güzel geliştirdiği atakta 8. dakikada Lamine Fomba ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı böyle sonuçlandı. Arda Turan'ın öğrencileri ikinci yarıda baskısını artırırken beraberlik golünü 73. dakikada Valeriy Bondar ile buldu.
Bu karşılaşmanın rövanş mücadelesi 28 Ağustos Perşembe günü Stade de Geneve'de oynanacak. Arda Turan'ın ekibine tur atlaması için galibiyet gerekecek.
