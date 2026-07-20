Arda Turan Türkiye'ye geliyor! Şimdiden 15 bin bilet satıldı - Son Dakika
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Arda Turan Türkiye'ye geliyor! Şimdiden 15 bin bilet satıldı

Arda Turan Türkiye\'ye geliyor! Şimdiden 15 bin bilet satıldı
20.07.2026 15:44
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Bursaspor'un, Arda Turan'ın görev yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi yeşil-beyazlı taraftarlar biletlere yoğun ilgi gösterdi. Kombine sahiplerine tanınan öncelikli satış döneminde 15 bin 230 bilet satıldı.

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, 26 Temmuz Pazar günü saat 19.00'da Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

BURSASPOR'DA BİLET ÇILGINLIĞI

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile oynanacak mücadele öncesi satışa sunulan biletlere yeşil-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Kombine sahiplerine tanınan öncelikli satış sürecinde 15 bin 230 bilet satıldığı bildirildi. 

Arda Turan <a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'ye geliyor! Şimdiden 15 bin bilet satıldı

GENEL SATIŞ 22 TEMMUZ'DA

Karşılaşmanın biletleri bugün itibarıyla kongre ve Bursaspor Plus üyelerinin öncelikli satışına açılırken, genel satışların ise 22 Temmuz'da başlayacağı belirtildi. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın kapalı gişe oynanması bekleniyor.

Shakhtar Donetsk, Arda Turan, Bursaspor, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan Türkiye'ye geliyor! Şimdiden 15 bin bilet satıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arda Turan Türkiye'ye geliyor! Şimdiden 15 bin bilet satıldı - Son Dakika
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