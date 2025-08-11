Arda Turan Ukrayna\'yı karıştırdı

Ukrayna Premier Ligi'nde Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, 90. dakikada yediği golle Karpaty Lviv ile 3-3 berabere kaldı.
Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde berabere kalırken Arda Turan'ın sinirli tavırları Ukrayna basınında gündem oldu.
Karşılamada hakem kararlarına itiraz eden Arda Turan'ın sinirli tavırları Ukrayna basınında gündem oldu. İtirazları nedeniyle maçın hakeminden sarı kart gören Arda Turan'ı teknik ekip arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.
İşte Arda'nın sinirlendiği anlar;
