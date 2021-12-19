Arda ve hakem arasında tansiyon neden yükseldi?

Süper Lig'de Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından tansiyon daha da yükseldi. Soyunma odası koridorlarında futbolcular ve hakem Zorbay Küçük arasında sözlü tartışma yaşandı. Başrol isimler Arda ve Zorbay Küçük oldu. Arda ve Zorbay Küçük arasında yaşananları yardımcı antrenör Necati Ateş basın toplantısında anlattı.

İşte Necati Ateş'in açıklamaları:

"HİZMETLERİ ALTINDA EZİLİRSİN"

"Arda maç bittikten sonra itirazda bulundu. Kaleciye niye bu kadar geç sarı kart gösterdiniz hocam demiş. O da 'Ne yapacaksın, ayakkabı mı fırlatacaksın bana da' dedi. böyle bir hakem bu kelimeyi nasıl kullanır. bu kelimeyi kullanma hakkına sahip değilsin. Arda Turan'ın Türk futboluna, Galatasaray'a verdiği hizmetler altında ezilirsin.

"DÜDÜK ASTIRILDI"

TFF'ye kendisi için şikayette bulunacağız. Oyuncu ve teknik adamla diyaloglara giriyorsan, bu yüzden geçmişte düdükleri astırılan hakemler oldu. Her türlü şikayetimizi yapacağız. Bugünü yaşamak acıydı, çok üzüldüm Türk futbolu adına."