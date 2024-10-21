Argıncıkspor, Kayseri Şekerspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
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Argıncıkspor, Kayseri Şekerspor'u 1-0 Yendi

Argıncıkspor, Kayseri Şekerspor\'u 1-0 Yendi

Kayseri Şeker Süper Amatör Küme'de Argıncıkspor, ligin ilk haftasında Kayseri Şekerspor'u 1-0 mağlup etti.

21.10.2024 09:14
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Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme B Grubu'nda ligin 1. haftasında Argıncıkspor ile Kayseri Şekerspor karşı karşıya geldi. İki renktaş takımın zorlu mücadelesinde kazanan 1-0'lık sonuçla Argıncıkspor oldu.

Stat: Argıncık stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Bekir Kahraman, Sinem Özpınar, Mert Karslı

Argıncıkspor: Batuhan Kaya, Tahir Can Çeçen (İzzet Kanberlioğlu dk. 54), Halil İbrahim Avcı, Mehmet Tahir Kalem, Yavuz Selim Kılıçaslan, Hakan Albayrak (Kürşat Yurdagül dk. 87), Sedat Burak Altay, Can Ölçer, Harun Akhan (Hacı Mert Cingöz dk. 87), Ali Avcı, Berat Aydemir

Kayseri Şekerspor: Sadettin Kahraman, Abdullah Öztürk, Batuhan İlhan, Abdulsamed Şimşek, Mehmet Doğru (Barış Düğenci dk. 85), Cesur Saitov (Orkun Temir dk. 65), Turgut Yetük, Rahman Can Güneri, Mehmet Ali Öncü, Batuhan Kaya, Çağrı Elgölgesi

Gol: Ali Avcı (dk. 21) (Argıncıkspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Argıncıkspor, Kayseri Şekerspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika

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