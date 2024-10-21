Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme B Grubu'nda ligin 1. haftasında Argıncıkspor ile Kayseri Şekerspor karşı karşıya geldi. İki renktaş takımın zorlu mücadelesinde kazanan 1-0'lık sonuçla Argıncıkspor oldu.
Stat: Argıncık stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Bekir Kahraman, Sinem Özpınar, Mert Karslı
Argıncıkspor: Batuhan Kaya, Tahir Can Çeçen (İzzet Kanberlioğlu dk. 54), Halil İbrahim Avcı, Mehmet Tahir Kalem, Yavuz Selim Kılıçaslan, Hakan Albayrak (Kürşat Yurdagül dk. 87), Sedat Burak Altay, Can Ölçer, Harun Akhan (Hacı Mert Cingöz dk. 87), Ali Avcı, Berat Aydemir
Kayseri Şekerspor: Sadettin Kahraman, Abdullah Öztürk, Batuhan İlhan, Abdulsamed Şimşek, Mehmet Doğru (Barış Düğenci dk. 85), Cesur Saitov (Orkun Temir dk. 65), Turgut Yetük, Rahman Can Güneri, Mehmet Ali Öncü, Batuhan Kaya, Çağrı Elgölgesi
Gol: Ali Avcı (dk. 21) (Argıncıkspor) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Argıncıkspor, Kayseri Şekerspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
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